توزيع 500 كرفان على اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

دعاء الزيود

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وقال محافظ المفرق سلمان النجادا الذي سلم العائلات السورية الكرفانات في المخيم، إن المشروع الذي نحن بصدده اليوم هو عبارة عن تسليم مجموعة من الكرفانات بواقع 500 كرفان تقريبا وتسليمها إلى عدد من العائلات السورية ممن انطبقت عليهم الشروط داخل مخيم الزعتري.وأكد النجادا أن ذلك جاء بدعم وتنسيق مع صندوق الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، "فنحن في الأردن تحملنا أعباء كبيرة للجوء وبخاصة السوري، نتمنى في ظل نقص المساعدات الإنسانية وانخفاضها إلى أدنى مستوياتها أن ينظر المجتمع الدولي وأن يتعاطى بجدية مع خطة الاستجابة السورية؛ وذلك لأن المحافظة تضم أكبر مخيم وهو الزعتري ويعتبر أكبر حاضنة في المملكة لاستقبال اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة السورية عام 2011".وأشار إلى أن مخيم الزعتري يحوي نحو 80 إلى 90 ألف شخص في ظل ارتفاع نسبة المواليد، ووجود عدد من اللاجئين داخل المخيم وخارجه، ما يشكل ضغطا على عدد من المرافق داخل محافظة المفرق، خصوصا مرافق المياه والصحة والتعليم، وهذا يدعونا لأن نسلط الضوء على الحاجة الدولية وأن تكثف دعمها وخطة الاستجابة.بدوره، أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري، استكمالا لتنفيذ مشروع البيوت المتنقلة في مخيم الزعتري اليوم، تقديم جزء من الكرفانات بحضور محافظ المفرق.وبين الشمري أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من حزم المشاريع المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، وهو مشروع يأتي لمساعدة ودعم الأردن لتحمل أعباء اللجوء والأزمة السورية.