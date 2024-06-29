 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حفاوة عَمّانِية بالثقافة المفرقاوية

مهرجان تخيل
شعار المهرجان

شاركت محافظة المفرق بقوة هذا العام، كضيف شرف في معرض تخيل في اللويبدة على مسرح أسامة المشيني 2024، أحد أهم معارض الثقافة على مستوى المملكة.

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وأقيم المهرجان الجمعة في العاصمة عمان «اللويبدة»، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومشاركة عدد من الكيانات الثقافية منها مؤسسة الجود للرعاية العلمية "مبادرة حكمت الثقافة" ومؤسسة عبد الحميد شومان بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المتنوعة؛ مثل عرض خاص للكتب ، وأداء حي للفنون الأدائية التقليدية، وعرض اللوحات الفنية، وعروض للأفلام الاردنية، بالإضافة إلى ركن خاص لشركاء وزارة الثقافة من المشاركين والجمعيات المختلفة.


هدف المهرجان إلى إبراز الجانب الثقافي الاردني للجمهور، وتعزيز التبادل المعرفي بين المحافظات، وإثراء التعاون المشترك في مجالات الآداب والفنون، ويضم جناح محافظة المفرق معرضا خاصة لعرض الحفر على الخشب بمشاركة بعضا من المنحوتات الخشبية المصنوعة بأيادي مفرقاوية، في إطار جهود جمعية الاصايل للإبداع والفن التشكيلي لتعزيز حضورها الثقافي إقليميًا ودوليًا وتبادل الخبرات مع الآخر في مجال صناعة والمنحوتات والمشغولات اليدوية.


وحقق جناح المحافظة في مهرجان "تخيل" لهذا العام في اللويبدة للثقافة بجدارة في تقديم صورة شاملة عن الثقافة المفرقاوية الاصيلة، بما فيها الإنتاج الفكري الاردني لأبناء المفرق، وإبراز المواهب الوطنية، وترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين الثقافي والابداعي، وشملت المشاركة تقديم منحوتات ثقافية يتضمن عرض مجسمات صنعت باتقان ودقة عالية تناقش الثقافة الاردنية وروابطها المختلفة بالثقافة الحديثة، وتسليط الضوء على الإنتاج الفكري والثقافي المفرقاوي، بما في ذلك الأدب الفنون، بما يسهم في إبراز الثقافة الأردنية الغنية على المستوى الدولي.


ومما لا شك فيه أن مشاركة المفرق في معرض "تخيل" 2024 كان لها رونقها الخاص، وزخمها المميز، حيث عززت محافظة المفرق من خلال تلك المشاركة حضورها الثقافي إقليميًا، كما شكلت فرصة ثمينة لإبراز الثقافة المفرقاوية الغنية، وتعزيز التواصل الثقافي بين محافظة المفرق والمحافظات الأخرى، وفق استراتيجية الثقافة، ورؤية وزارة الثقافة القادمة، خاصة وأن معرض "تخيل" يعد من أهم المعارض والمهرجانات الثقافية، حيث تتيح مشاركة محافظة المفرق فيه كضيفة شرف، فرصة مميزة للتواصل مع المسوقين والداعمين، وتعزيز صناعة الحرف والصناعات اليدوية الاردنية، وإبراز الإنجازات الثقافية للمفرق على الساحة الأردنية.

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