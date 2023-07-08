السبت 08 تموز 2023
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دفاع مدني المفرق يتعامل مع حالة مرضية طارئة لطالب توجيهي

إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)
إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)
قال مدير دفاع مدني المفرق العقيد عمران الحمايدة إن "نشامى الدفاع المدني" في محافظة المفرق تعاملوا مع حالة مرضية طارئة لطالب ثانوية عامة (توجيهي) لديه نقص في الأكسجين كونه يعاني من الربو الحاد، وقدّموا له الإسعافات اللازمة قبل بداية الامتحان.اضافة اعلان

وأضاف الحمايدة في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم السبت، أنه تم توفير سيارة دفاع مدني مزودة بجهاز محمول لتوليد الأكسجين مع كادر إسعافي كامل في ساحة المدرسة وعلى أهبة الاستعداد في حال تطلب الأمر تزويد الطالب بالأكسجين أثناء الامتحان، بعد أن تم تثبيت جهاز قياس نسبة الأكسجين على أحد أصابعة بطريقة لا تعيق قدرته على تقديم الامتحان بالتعاون مع القائمين على القاعة الامتحانية من كوادر وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، ثمن مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور جميل البكار الجهود التي تبذلها كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية للتسهيل على الطلبة وتمكينهم من تقديم امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر وبظروف صحية سليمة.

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