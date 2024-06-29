طلاب توجيهي من المفرق لـ"الغد": وقت امتحان الرياضيات غير كافٍ

دعاء الزيود

أكد طلاب توجيهي في المفرق، أن امتحان الرياضيات الذين تقدموا له اليوم السبت، كان متوسطا بالنسبة للفرع الأدبي أما العلمي فمن متوسط إلى صعب.

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وأوضحوا لـ"الغد" أن الأسئلة تحتاج إلى وقت إضافي ولم تكفيهم مدة الامتحان المقدرة بساعتين ونصف.

وقال الطالب م.ح طالب بالثانوية العامة للفرع الأدبي: "كان في مستوى الطالب المتوسط إلا ان هناك عددا من الأسئلة كانت تحمل صعوبة شديدة وكانت تحتاج توضيحا أكثر ووقت اطول".



وأضاف أ.خ طالب بالثانوية العامة الفرع الأدبي أن "وقت الامتحان غير كافي لما يتمتع به من صعوبة في الإجابة عن بعض الأسئلة".



وقالت ه‍.غ أحد طالبات الثانوية العامة الفرع الأدبي إنه "برغم هدوء لجان الامتحان وتوفير كافة سبل الراحة إلا ان الأسئلة كان بها صعوبة لا يتسع لحلها الوقت المحدد للامتحان وكان لا بد من مراعاة تحديد الأسئلة على مستوى الطالب المتوسط لكن ما وجدناه في الاسئلة يفوق مستوى الطالب المتفوق".



وأوضحت أن "سؤالين في الامتحان كانا يحملان صعوبة بالغة اهدرا أغلب الوقت المقرر للامتحان، مطالبين وزارة التربية والتعليم بضرورة مراعاتهم أثناء التصحيح".

كما أكد الطلاب أن أكثر من 30% من الأسئلة فوق مستوى الطالب الفائق لطلاب الأدبي، كما أوضح الطلاب أن باقي جزئيات الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.



وذكرت والدة إحدى طالبات الثانوية العامة للفرع العلمي لـ"الغد": "كأولياء أمور في البادية الشمالية فوق ما إحنا أقل حظا ونفسيات الأهالي المتوترة على ابنائهم نعيش حرمانا غير مسبوق مقارنة بالمدنية".

وأضافت أن "هناك فروقات كثيرة بين الطلبة في البادية من ناحية التدريس والدعم النفسي لهؤلاء الطلبة".

واوضحت أن "رأيها كأم لم تتمكن من الحديث مع ابنتها لصعوبة الامتحان بعد خروجها من القاعة بسبب نفستها المتعبة من الصعوبة والتحدي المجحف بحقهم كطلاب "توجيهي".

وقالت إن "الوقت لا يكفي ولو اتخذت ابنتها الطرق التقليدية في حل الأسئلة لما تمكنت من حلها بالوقت المحدد لهم، برغم أن ابنتها تعتبر من الاوائل في مدرستها".



وناشدت الأم "الغد" بإيصال صوت أبناء البادية الشمالية تحديدا قرية البشرية في لواء البادية الشمالية والذي تبعد 60 كيلو متر عن مركز المحافظة.

وأردفت: هناك اجحاف بحق الطلاب من جميع النواحي بحيث أن المراكز التدريسية (التقوية) بعيدة عنهم وتستغرق منهم وقت وجهد كبير وإن وجدت في القرى المجاورة إلا أنهم يضطرون المشي لمسافة 30 كيلو مترا لمدة 25 دقيقة إذ تتوفر وسيلة مواصلات أو استأجار سيارة خاصة لنقل أبنائهم إلى مكان الامتحان مما يسبب عبء مادي ونفسي اضافي.

