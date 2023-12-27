الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عملية أمنية موسعة في الرويشد لملاحقة مهربي المخدرات وتجّارها

مخدرات مضبوطة - (أرشيفية)
مخدرات مضبوطة - (أرشيفية)
أعلنت مديرية الأمن العام بدء عملية أمنيّة موسعة في لواء الرويشد لملاحقة مهربي المخدرات وتجّارها والقبض عليهم.

وقالت مديرية الأمن العام إن عملية أمنية بدأت منذ صباح اليوم، بهدف القضاء على الخارجين عن القانون ممن امتهنوا تهريب المخدرات والاتجار بها داخل المملكة، وارتبطوا بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح، وتستهدف أمن الوطن.اضافة اعلان

وأوضحت أن العملية الأمنية تأتي في سياق جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، والوقوف بكل حزم في وجه عصابات المخدرات وضرب أوكارها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأردن وحدوده وسلامة أبنائه، في إطار من التكامل بالأدوار والمهام والتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي، والأجهزة المعنية.

وثمنت مديرية الأمن العام التفاف المواطنين حول جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربها على المخدرات، وأشادت بدور وسائل الإعلام الوطني والمسؤول، داعية الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات بخصوص العملية الأمنية من مصادرها الرسمية، والتي ستقوم بدورها بنشر نتائج الحملة وأيّة معلومات تتعلق بها أولاً بأول.
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