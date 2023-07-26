الأربعاء 26 تموز 2023
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قطاع النقل في المفرق.. واقع مؤلم وصعب (فيديو)

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جانب من الورشة

نظم عدد من شباب وشابات المفرق من متدربي مشروع "قصة مجتمعي" الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع السفارة الأمريكية يوم السبت الماضي، جلسة حوارية والتي جاءت تحت عنوان: "واقع النقل العام في المفرق" بحضور عدد من الشباب والناشطون في المحافظة.

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الجلسة كانت من المفترض أن تناقش التحديات التي تواجه الشباب والمواطنين في محافظة المفرق في قطاع النقل، حيث تم توجيه دعوات لمشاركة الجهات المعنية من هيئة قطاع النقل في المفرق وبلدية المفرق الكبرى، إلا أن القائمين والحضور تفاجئوا بعدم حضور أي جهة رسمية بموضوع الجلسة. وبدأت الجلسة بعرض فيديو من إعداد وإنتاج شباب المفرق المنظمين لمشروع قصة مجتمعي المنفذ من معهد السياسة والمجتمع، ودار حوار ونقاش حول التحديات والمقترحات للحد من معاناة الأهالي والمواطنين في محافظة المفرق في قطاع النقل والمواصلات.

تطرق الحضور من مواطنين وشباب وأصحاب استثمارات في قطاع النقل بالمفرق الى أبرز المعيقات والتجاوزات في هذا القطاع الحيوي كعدم إلتزام بعض سائقي الحافلات في الوصول إلى نهاية الخطوط التي يعملون عليها وعدم اتخاذ عدد من أمور السلامة العامة للمركبة وللسائقين، اضافة إلى عدم منح المستثمرين التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار بالقطاع في المحافظة والقرى والمناطق البعيدة حيث أن عدم تنظيم ومراقبة النقل العام في الكثير من مناطق المحافظة استدعت المواطنين والشباب إلى استخدام سيارات الخصوصي العاملة مقابل الأجر رغم مخالفتها القانون.


وأكد الحضور خلال الجلسة النقاشية إلى ضرورة النظر ووضع الخطط العاجلة لقطاع النقل في القرى النائية والمناطق البعيدة في بادية المفرق وتسهيل الاستثمارات بهذا القطاع وتشجيعه بدلاً من وضع العقبات أمام المستثمرين المحليين مما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الفرص أمام المرأة والشابات في هذه المناطق للحصول على فرص عمل في المفرق والمحافظات الاخرى، حيث يعتبر النقل والمواصلات من أبرز العقبات التي تواجه المرأة وتفقدها الفرص المتاحة لها.
وفي نهاية الجلسة خرج المنظمون والحضور بمجموعة من التوصيات ليتم طرحها ومناقشتها مع المسؤولين في سبيل النهوض بقطاع النقل في المحافظة ومناطقها مما يساهم في تنمية المحافظة وزيادة فرص العمل والتمكين للشباب والمرأة في المحافظة ومناطقها وقراها وباديتها.

|التوصيات:


１) لجذب الاستثمار والخدمات للمناطق التي تعاني من جيوب فقر ضرورة وجود شبكة مواصلات صحية وآمنه.
２) ترخيص أمور النقل وضخ وسائل النقل العام وربطها بالتجمعات الصناعية والتنموية.
３) الحد من النقل العشوائي للمزارعين والعمال الذي من شأنه يعرض حياتهم للخطر.
４) ضبط عداد المركبات التاكسي الأصفر داخل المحافظة.
５) تفعيل خط مواصلات مسائي يخدم القدمين من عمان بعد الساعة الخامسة مساء.
６) تعويم الخطوط من شركات النقل وذلك بالتعاون مع هيئة قطاع النقل.
７)مراقبة الحمولات الزائده ومراقبة عداد التاكسي الأصفر.
８) تنزيل ١٠ سرافيس ب ١٠٠ ألف يخدموا مع الباصات العمومي خارج المحافظة لخط عمان بحيث لا يؤثر ذلك على آلية عمل الباص.


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