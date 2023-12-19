الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قطر الخيرية توزع ٢٣ ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن

مساعدات
قطر الخيرية توزع ٢٣ ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن
 أطلق مكتب جمعية قطر الخيرية في الأردن حملة "كالجسد الواحد" والتي تتضمن توزيع قسائم مواد غذائية وقسائم ملابس على اللاجئين في المجتمع الأردني الذين يعانون من صعوبة الأحوال الاقتصادية بعد خروجهم من وطنهم للتخفيف من معاناتهم والوقوف معهم.اضافة اعلان
وأشار صالح المرّي، المشرف العام لمكتب قطر الخيرية في الأردن، إلى أن القسائم الغذائية التي يتم توزيعها يبلغ عددها 20,000 قسيمة بقيمة 900,000 دينار أردني تشمل ما يقارب 100,000 مستفيد.
فيما يبلغ عدد قسائم الملابس 3,000 قسيمة بقيمة 135,000 دينار أردني وتشمل ما يقارب 15,000 مستفيد في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف المرّي ان مساعدات الشتاء لعام 2023/2024 ضمن حملة "كالجسد الواحد" تشمل كلا من الطرود والقسائم الغذائية، والبطانيات، والمدافئ، ووقود للتدفئة، وقسائم ملابس الشتاء، نظرا الى تدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ وسوء الأحوال الجوية، لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر العفيفة والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة ومدّ يد العون لهم.
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