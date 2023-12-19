قطر الخيرية توزع ٢٣ ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن

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أطلق مكتب جمعية قطر الخيرية في الأردن حملة "كالجسد الواحد" والتي تتضمن توزيع قسائم مواد غذائية وقسائم ملابس على اللاجئين في المجتمع الأردني الذين يعانون من صعوبة الأحوال الاقتصادية بعد خروجهم من وطنهم للتخفيف من معاناتهم والوقوف معهم.وأشار صالح المرّي، المشرف العام لمكتب قطر الخيرية في الأردن، إلى أن القسائم الغذائية التي يتم توزيعها يبلغ عددها 20,000 قسيمة بقيمة 900,000 دينار أردني تشمل ما يقارب 100,000 مستفيد.فيما يبلغ عدد قسائم الملابس 3,000 قسيمة بقيمة 135,000 دينار أردني وتشمل ما يقارب 15,000 مستفيد في مختلف محافظات المملكة.وأضاف المرّي ان مساعدات الشتاء لعام 2023/2024 ضمن حملة "كالجسد الواحد" تشمل كلا من الطرود والقسائم الغذائية، والبطانيات، والمدافئ، ووقود للتدفئة، وقسائم ملابس الشتاء، نظرا الى تدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ وسوء الأحوال الجوية، لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر العفيفة والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة ومدّ يد العون لهم.