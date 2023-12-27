الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مكافحة المخدرات تكشف أهداف عملية الرويشد

مخدرات مضبوطة في إحدى العمليات التي نفذتها مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
مخدرات مضبوطة في إحدى العمليات التي نفذتها مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
بدأت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية أمنيّة موسعة في لواء الرويشد لملاحقة مهربي المخدرات وتجّارها والقبض عليهم.

وبحسب إدارة مكافحة المخدرات، تهدف العملية إلى ملاحقة مهربي المخدرات وتجّارها والقبض عليهم وعلى تجار السلاح، والقضاء على الخارجين عن القانون ممن امتهنوا تهريب المخدرات والاتجار بها داخل المملكة، وارتبطوا بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح، وتستهدف أمن الوطن.اضافة اعلان

وأكدت الإدارة في منشور عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، أن ملف تهريب المخدرات أصبح تهديداً للأمن الوطني لا بد من معالجته، كما أن لتطورات السابقة أظهرت تحولا نوعيا في عمليات التهريب وسلوك المهربين، ما وضع الدولة أمام واجبها للتعامل بحزم وقوة.

وقالت: تنطلق هذه العملية لحماية المجتمع من آفة المخدرات وحماية أمن المواطنين الأردنيين والدفاع عن أمن الوطن، والقضاء على أوكار التهريب في الأردن.

وأضافت الإدارة أنه كان لا بد من أن يرافق الجهد العسكري على الحدود شمول الحملة الأمنية كل من يتعاون داخلياً مع شبكات التهريب الخارجية، ويحمي مرورها بقوة السلاح.

وتابعت أن العملية تهدف إلى إيصال رسالة ثقة وطمأنة للمواطنين تعكس قوة الدولة ومؤسساتها في تطبيق القانون وحماية المجتمع وصون الاستقرار، كما تأتي العملية في سياق جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، والوقوف بكل حزم في وجه عصابات المخدرات وضرب أوكارها.

وأردفت الإدارة أن العملية تهدف إلى التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأردن وحدوده وسلامة أبنائه، بالتنسيق مع القوات المسلحة-الجيش العربي، والأجهزة المعنية.

وقالت: لطالما طالب المواطنون بالقبض على من يقف خلف المهربين في الداخل ومن يسهل عمليات نقل المخدرات إلى داخل المملكة، وقد أفضت التحقيقات الاستخباراتية إلى معلومات جديدة حول نشاط العصابات الإجرامية.

وبينت الإدارة أن هذه العملية تجري في إطار المهام التي تقع في صلب عمل الأمن الوطني وتستند إلى قوة القانون والإجراءات المرعية في ذلك، علما أنه تم تحديد مواقع متواطئين مع المهربين من عصابات إجرامية تستهدف إدخال المخدرات إلى المملكة، والذين يعملون على حماية عملية التهريب وإخفاء المخدرات والسلاح الذي كان يهرب لغايات حماية التجارة.

وأشارت إلى أن الأمر تطور في الاشتباكات على الحدود مع المهربين خلال الأسابيع الماضية بإطلاق نار تجاه قوات حرس الحدود من الداخل الأردني، في محاولة لمنعهم من القيام بواجبهم.

وكشفت الإدارة عن أن المعلومات الاستخباراتية قادت إلى وجود مخازن وبيوت خبئت فيها المخدرات والأسلحة؛ لذا فإن العملية الأمنية تستهدف ضبط هذه الممنوعات والأسلحة، والقبض على الضالعين في تجارة المخدرات عبر الحدود.

وأكدت إفشال أجندات إقليمية لتحويل الأردن إلى دولة مخدرات.
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