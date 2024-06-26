مواهب وابداعات من المفرق في مهرجان "تخيل" باللويبدة الجمعة

دعاء الزيود

تشارك جمعية الأصايل للإبداع والفن التشكيلي من محافظة المفرق، وبإيعاز من وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في مهرجان "تخيل" في اللويبدة الذي تنطلق فعالياته الجمعة المقبلة.

اضافة اعلان

ويشارك عن الجمعية الفنان التشكيلي " ندى السرحان" في عرض منحوتاته الخشبية على مسرح أسامه المشيني وفي سابقة لأول مرة .



وحظيت منحوتات وأعمال السرحان بإعجاب وإشادة الجميع خلال المعرض الذي نظمته الجمعية برعاية وزارة الثقافة قبل أسبوعين، حيث تميز بالإبداع والدقة بمنحوتاته الفريدة بحسب الحضور .



من جانبه قال رئيس جمعية الأصايل للإبداع والفن التشكيلي منتصر عبيدات إن "المهرجان يعتبر وسيلة لنقل إبداع الشباب خارج أسوار محافظاتهم ونعمل في المفرق على رصد الملامح المبدعة الحالية للواقع الثقافي في محافظة المفرق من خلال أعمال شباب وشابات المفرق وابداعاتهم التي تعبر عن حقيقة وفلسفة الموروث الثقافي في المفرق وأساليب التكيف مع الحياة".



وأشار إلى أن الوزارة كانت على تواصل مستمر مع الجمعية بضرورة حضور مبدعي المفرق للمهرجان الذي سيقام على مستوى المملكة، إذ سيتم عرض المنحوتات الخشبية .



وأوضح عبيدات أن "المشاركة في المهرجان له الأثر في نفوس هؤلاء المبدعين مستقبلاً، ليمكنهم اقتصاديا في ظل الظروف المحيطة، فجاء هذا الاهتمام والتنسيق للمشاركة من قبل الوزارة كداعم معنوي لأبناء المفرق، مثمّنًا جهود وزارة الثقافة وطاقمها على اهتمامهما بالمبدعين في محافظة المفرق الذي لاقوا بصيص أمل لمشاركتهم الحقيقة في المرات القادمة ودعمهم لتكون دافع قوي للإستمرار بالعمل".