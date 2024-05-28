 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مياه اليرموك بصدد استبدال 20 ألف عداد قديم وتنفيذ مشاريع جديدة في المفرق

عداد ماء قديم
عداد ماء قديم (تعبيرية)

كشف المهندس سالم شلول مديرا لإدارة مياه المفرق في شركة مياه اليرموك عن العديد من المشاريع لدى الشركة في المحافظة خلال الفترة القادمة.

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وقال شلول إنه تم حفر بئر في منطقة الباعج قدرته التشغيلية حوالي (30) متر مكعب بالساعة وبعد ان تم تشغيله واخذ الموافقة على استخدامه واجازته تم طرح عطاء بقيمه (60) ألف دينار من خلال شركة مياه اليرموك على أن يتم تنفيذ خط ناقل من بئر الباعج رقم اربعة باتجاه محطة المشرف رقم ثلاث.


وأضاف أنه تم حفر بئر جديد من خلال موازنة مجلس محافظة المفرق 2024 والآن البئر في منطقة الزبيدية والبئر قيد التجربة المضخية في الفتره الحالية. 


إلى ذلك أعلن شلول أن شركة مياه اليرموك في محافظة المفرق تواصل تنفيذ مشروع استبدال العدادات القديمة بأخرى جديدة حيث جرى طرح عطاء لاستبدال العدادات في المحافظة بما فيها لوائي قصبة المفرق ولواء البادية الشمالية الغربية.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم استبدال 20 ألف عداد أي ما يقارب أكثر من 40% من عدد العدادات الإجمالية الموجودة وهي خطة متكاملة شاملة تطبق حاليا إذ تعتبر العدادات القديمة معطله ولها علاقة كبيره بنسبة الفاقد.


وقال شلول إن نظرا لأهمية وضرورة أعادة وتأهيل شبكات المياه وانشاء شبكات صرف صحي في مواقع جديدة والتي ارتأت خلالها وزارة المياه والري بتخصيص مبالغ مالية كبيره لهذا الجانب لما له شأن في تحسين التزويد المائي اولا وتقليل نسبة الفاقد. 


وأوصح أنه سيتم بداية العام القادم أعادة وتأهيل شبكات مياه لواء بلعما وانتقالها إلى المرحلة السابعة والثامنة إضافة الى اعادة وتأهيل كامله لشبكة مياه بلدة الحمراء في لواء البادية الشمالية الغربية بالإضافة الى إعادة تأهيل محطة ضخ الدقمسه، كما شملت العملية مجموعة مناطق داخل محافظة المفرق مما كان لها أثر في التوسعات السكانية.


وأكد أن ذلك يصب في تطلعات وزارة المياه والري حيث أبدت تمويل من (KFW) بنك الأعمار الألماني من أجل خدمة مواقع جديدة من ضمنها (حي الحسين الغربي وحي الجندي، حي الدوائر الحكومية) وسيتم تنفيذ شبكات الصرف الصحي خلال العام القادم فالتمويل جاهز والدراسات مكتملة من قبل استشاري وهي بقيد إعداد وثائق العطاء.


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