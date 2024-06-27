ورشة طارئة لمناقشة إشكاليات قطاع المياه بالمفرق

واستعرض النجادا خلال الاجتماع عددا من المشكلات بشأن انقطاع أو ضعف ضغط مياه الشرب بعدد من المناطق، فيما ناقش المجتمعون آلية حل هذه المشكلات بشكل عاجل والإجراءات التي يمكن تنفيذها لضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين.
وأكد أن مثل هذه الاجتماعات والورشات تأتي لمتابعة وحل الإشكاليات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها في القطاعات الخدمية ومنها المياه؛ لما تواجهه المحافظة من تحديات ومشكلات خلال فصل الصيف وبسبب الطلب المتزايد على المياه، وبخاصة في ظل محدودية مصادر المياه وضغط اللجوء السوري على المحافظة الذي فاقم هذه المشكلة.
من جانبه، أوضح مدير مياه المفرق المهندس عيد أبو عابد أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات، إذ سيتم تأهيل آبار خاصة لتعويض النقص الحاصل في مصادر المياه الحكومية، وهناك اتفاق تعاون مع مجلس محافظة المفرق لتحسين واستبدال شبكات المياه المهترئة للتقليل من نسبة الفاقد.
وكانت "الغد" نشرت تقريرا حول مشكلة شح المياه في المفرق وتحوّلها إلى مشكلة مزمنة، لتتصدر واجهة الجدل والخلاف، باعتبارها من أكثر المسائل الحيوية للحياة.
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