الأربعاء 28 شباط 2024
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وزارة التخطيط تعقد جلسة تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني في المفرق حول آلية التمويل الأجنبي

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقاء في دار المحافظة لمحافظة المفرق اليوم الأربعاء، عن فرص الحصول على منح التمويل الأجنبية، وإجراءات متابعة طلبات الحصول عليها من قبل الوزارة، وآليات تقديم مقترحات المشروعات ودراسات الجدوى.اضافة اعلان
وألقى محافظ المفرق، سلمان النجادا، كلمة أكد فيها الدور الريادي لوزارة التخطيط في التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات المملكة، لافتا الى دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المحلي كشريك استراتيجي في تقديم الخدمات للمواطنين عبر برامجها ومشروعاتها المتنوعة.
وفي اللقاء الذي ضم رؤساء هيئات المجتمع المدني، استعرض مدير وحدة التمويل الأجنبي في الوزارة، المهندس رائد بدوان حزمة الإجراءات التي بوشر بتنفيذها من العام الماضي بقرار من رئاسة الوزراء حيال توحيد المرجعيات الخاصة بالمنح والتي أنيطت بوزارة التخطيط.
ولفت الى ان طلبات التمويل أصبحت تتابع من قبل لجنة مشكلة من مختلف الوزارات المعنية ضمن مظلة وزارة التخطيط، مضيفا ان الإجراءات الجديدة جاءت للتسهيل على هيئات المجتمع المدني للحصول على المنح الأجنبية بمتابعة من الوزارة التخطيط.
وأشار الى الفئات التي يمكنها الاستفادة من المنح، منها الجمعيات الخيرية المسجلة لدى سجل الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية المسجلة لدى المؤسسة التعاونية الأردنية، والشركات غير الربحية المسجلة، لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، في وقت تضم فيه المفرق٣٠٠ جمعية خيرية و ١٠٢ جمعية تعاونية منها زراعي ومتعدد الأغراض ومنها إسكان ومنها نسائي.
وقال إن هذه الإجراءات جاءت بغية توزيع مكتسبات التنمية بكل عدالة بين محافظات المملكة كافة، فيما هذه اللقاءات التعريفية جاءت بغية اطلاع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بآليات التقدم للمنح الخارجية.
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