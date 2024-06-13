 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزيرة الثقافة ترعى افتتاح معرض للصناعات اليدوية بالمفرق

وزيرة الثقافة في المفرق
وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال افتتاحها معرض ثقافي في المفرق

افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الخميس، معرضا لصناعات اليدوية والموروث الثقافي في جمعية الاصايل للإبداع والفن التشكيلي.

اضافة اعلان

 

وقالت النجار خلال الافتتاح أن محافظة المفرق من أهم محافظات المملكة التي تحتوي على إرث ثقافي وفني وإبداعي، يمثله لنا المثقفون والكتّاب في المحافظة وكذلك أصحاب الحرف والفنون التشكيلية.

 

مشيرة إلى أن الوزارة بصدد التشاور والتخطيط مع الجهات المعنية من بلدية ومجلس محافظة ومثقفين ومهتمين بالجانب الثقافي لإطلاق وافتتاح مركزا ثقافيا في المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى، نظرا لما تمثله محافظة المفرق للهوية والثقافة الأردنية التي تعكس القيم الوطنية الأردنية، إضافة إلى الطاقات البشرية التي تعمل في مجال الحرف والصناعات اليدوية الإبداعية التي تمثل الثقافة الأردنية.

وتابعت النجار أن العاملين في مجال الحرف والصناعات اليدوية بحاجة إلى الدعم وستعمل الوزارة بهذا الجانب لتقديم الدعم اللازم لهم، وسيتم إشراك مجموعة من صانعي الحرف اليدوية في مهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا الموسم إيمانا من الوزارة بضرورة دعمهم ماديا من خلال عرض أعمالهم ومنتوجاتهم خلال أيام المهرجان.

 

وسيكون هناك منصة رقمية لدعم الشباب الأردني المبدع في مجالات الثقافة على مختلف أشكالها من كتّاب وشعراء وصانعي حرف . 

وعلّق ندى نايف السرحان إحدى المشاركين بالمعرض وصانع مجسمات بالخشب، إن محافظة المفرق تزخر بالكثير من المواهب الشابّة بمجال الثقافة والفنون وصناعة الحرف اليدوية والرسم والشعر وغيرها من المجالات، وهم بحاجة إلى الدعم اللازم بإقامة البازارات والحضور بالفعاليات الثقافية الكبرى في المملكة، للمساهمة بتطوير وصقل هذه المواهب وايجاد فرص عمل وأشكال للدخل تعود بالفائدة عليهم.

بدوره أكّد رئيس جمعية الأصايل منتصر عبيدات ضرورة دعم المواهب الشابة بمجالات الثقافة والفنون في المحافظة، كونها تزخر بهذه الفئة وتمثل موروثا ثقافيا مميزا في المملكة، مثمّنًا زيارة وزيرة الثقافة وتقديم الدعم للمشاركين بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا الموسم، وتعتبر هذه المشاركة إحدى صور الدعم للمواهب الشابة بمجالات الثقافة والفنون وصناعة الحرف اليدوية.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
dfa360f1-b872-4799-870f-87ab68b63aaf

الفريق الوزاري يعقد اجتماعه التاسع في البادية الشمالية

10 حزيران 2024
c04a1fbb-eaea-4c3f-8743-5630a05be62d

افتتاح مشروع الزراعة المائية في بلدية الزعتري

10 حزيران 2024
8f74c870-85b6-4853-b764-d197023ce748

اجتماع لرؤساء قاعات التوجيهي لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

10 حزيران 2024
1717611219072477500

المفرق.. انقطاع متكرر للمياه.. وشبكة مهترئة.. واعتداءات تبحث عن حل

05 حزيران 2024
محافظ المفرق خلال تفقده الخط داخل المحطة

بعد تعرضه للكسر.. إصلاح خط يزود مدينة المفرق بالمياه

01 حزيران 2024
مستشفى المفرق الحكومي

"الأولى في المحافظة".. استحداث وحدة لتخطيط الدماغ والأعصاب في مستشفى المفرق الحكومي

30 أيار 2024
افكار و مواقف

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات | منذ18 ساعة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات | منذ18 ساعة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات | منذ18 ساعة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 