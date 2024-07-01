 
الإثنين 01 تموز 2024
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وفد وزاري يناقش إدراج موقع أم الجمال الأثري ضمن قائمة التراث العالمي

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وفد وزاري يناقش إدراج موقع أم الجمال الأثري ضمن قائمة التراث العالمي

ناقش وفد وزاري إدراج موقع أم الجمال الأثري ضمن قائمة التراث العالمي لعام 2024.

 

ترأس الاجتماع هشام العبادي ممثل عن وزارة السياحة والآثار إلى محافظة المفرق في دار بلدية أم الجمال، وحضره مدير المواقع الأثرية، ومدير دائرة الآثار في محافظة المفرق ومدير سياحة المفرق.

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وتضمن الإجتماع مناقشة إطلاق حملة ترويجية مع قرب إدراج موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي في شهر تموز المقبل.

وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية ام الجمال حسن الرحيبة، إن هذه الزيارة جاءت استعداداً لإدراج ملف موقع أم الجمال الأثري لشهر تموز على قائمة التراث العالمي، المقبل إذ سيكون هناك وفد أردني برئاسة وزير السياحة سيشارك في الهند بتاريخ ٢٧/٧ ليمثل الأردن في أدراج ملف أم الجمال على قائمة التراث العالمي.

 

وأشار الرحيبة إلى أن موقع أم الجمال له قيمته الأثرية العالية ونحن متفائلون جدا".


وأكد في تصريح لـ"الغد" "أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها وبرعاية ملكية سامية لجلب الأصوات التي ستفوز فيها أم الجمال، حيث تسعى الحكومة للتواصل مع كافة الجهات المعنية، والدول ببذل جهودهم لإدراج موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي لعام 2024، إذ يعتبر موقع أم الجمال الأثري الموقع السابع في الأردن، وهذا إنجاز وطني لابد من عمل فعاليات محلية ودولية بمناسبة إدراجه في 27 تموز".


وبين أن "البلدية ووزارة السياحة على علاقه استراتيجيه واضحه المعالم، لافتا الى أن البلدية قدمت كل الجهود في سبيل ان تحقق أم الجمال الشروط والأسس التي فرضتها منظمه اليونسكو حيث استكملنا كافة الشروط في أدراج ملف أم الجمال على قائمة التراث العالمي، اذا كان هناك كان تعليمات خاصة للمنظمه ولله الحمد تم تطبيقها وتخطيها ليتم ادراجها عالميا.

 

وواصل أن هناك استعدادات وفعاليات سيتم الاعلان عنها مع وصول الوفد الأردني عند عودته من المؤتمر وهذه الفعاليات التي فيها سيشارك فيها مستثمرين وفعاليات شعبية رسمية".


من جهة أخرى، قال مدير مديرة سياحة المفرق، الدكتور أمجد المعايطة إن الزيارة كانت بالتشاركية مع البلدية ووزارة السياحة والآثار على اعتبار ان الأيام القادمة سوف يتم إدراج موقع ام الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي (اليونسكو)".

 

وأشار المعايطة في تصريح لـ"الغد" إلى أنه في إطار إطلاق خطة ترويجية للاستعداد في إطلاق هذه الحملة وبين المعايطة ان هناك حفل ضخم سيقام بالشراكة مع المجتمع المحلي الداعم الأكبر لمثل هذه الحملات على مستوى عالي جدا يضم مستثمرين ودبلوماسيين على اعتبار ان الموقع يعتبر من وجهة سياحية مهمة واستراتيجية وعالمية.

 

وقال إن الموقع بحاجه الى فرص استثماريه ليكون مدرج على الخارطه العالميه بالاضافه أن عمل مؤسسات المجتمع المدني هي داعم وشريك أساسي لما لها أهمية باعتبارها تشكل جزءا اساسيا في بناء المجتمع فهي تقدم خدمات جليله خاصه للقطاع السياحي والذي تسهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي للمواطنين على وجه الخصوص القطاع السياحي.

 

وأكد على أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور في إشاعة الثقافة السياحية وتقديم الأفكار المبتكرة التي تساعد على تحقيق ثقافه سياحية، والنهوض بالواقع السياحي اقتصاديا واجتماعيا واعلاميا وفكريا وثقافيا بالاضافه الى ابتداع أفضل وأحدث الأساليب في التنشيط والترويج السياحي لتلك المناطق بأنواعها بالإضافة إلى تشكيل الوعي العام بالسلوكيات الجاذبة للسياحة".

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