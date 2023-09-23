السبت 23 أيلول 2023
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أبو السمن يتفقد الأعمال بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش

أبو السمن يتفقد الأعمال بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش
أبو السمن يتفقد الأعمال بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش
اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السبت، على سير العمل بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق عمان - جرش - اربد.اضافة اعلان

وأكد أبو السمن خلال جولة ميدانية رافقه فيها عدد من كوادر الوزارة، على ضرورة تنفيذ أعمال المعالجة وفق الدراسات الهندسية المعدة، بما يضمن عدم حدوث أي انزلاقات مستقبلًا.




وأشار إلى الأهمية الحيوية لطريق عمان - جرش - اربد الذي يعد شريانًا يربط محافظات الشمال بالعاصمة عمان،

ووجه أبو السمن، بتكثيف جهود العمل بالمشروع واستكمال الأعمال فيه حسب المدة العقدية؛ ليصار بعد ذلك اعادة حركة السير على الطريق كما كانت عليه قبل الانزلاق.

واستمع وزير الأشغال إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال بالمشروع والذي بلغت نسبة الانجاز فيه نحو ٧١%, إذ تشمل معالجة مناطق الانزلاقات الثلاثة الحاصلة بمنطقة الجعيدية  على طريق عمان – جرش –اربد ابتداء من تقاطع شارع الأردن ولغاية جسر سلحوب حسب المخططات التصميمية من خلال تنفيذ اعمال حفريات عامة لمناطق الانزلاق وانهائها على شكل بسطات حسب المناسيب والأبعاد والميول المبينة في المخططات، واعادت انشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة نتيجة الانزلاق وتنفيذ اعمال جدران حجرية وتخطيط الطرق والعاكسات والاشارات وجميع الاعمال اللازمة لمعالجة مناطق الانزلاق وتعزيزه بعناصر السلامة العامة والعديد من الاعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
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