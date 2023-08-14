الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

إعادة ضخ المياه من محطة الشواهد في جرش

عداد مياه - (تعبيرية)
عداد مياه - (تعبيرية)
أعادت إدارة مياه جرش، اليوم الاثنين، تشغيل عمليات الضخ من محطة مياه الشواهد بعد إيقافها "احترازيا" اثر اشتباه بحدوث تلوث بالمحطة في وقت سابق، وفق مدير مياه جرش المهندس مروان العياصرة.اضافة اعلان

وقال العياصرة إنه تقرر إعادة تشغيل محطة مياه الشواهد بعد استكمال إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامة المياه بعد إغلاقها قبل نحو 14 يوما.

وأوضح أنه ونتيجة لإيقاف عمليات ضخ المياه تأثرت عملية دور تزويد المواطنين بالمياه في مختلف المناطق ، حيث تم إعادة الدور وضخ المياه على الأحياء الأكثر تضررا وفقا لخطة تم وضعها لمواجهة ازدياد الطلب على المياه وبخاصة في حي الجبل الأخضر، وبعض الأحياء داخل القصبة.

وبين العياصرة أن المديرية ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح عطاءات لاستبدال وصيانة شبكات خطوط المياه داخل المحافظة بهدف تقليل نسبة الفاقد وهو ما سينعكس على تقليص أيام الدور لمختلف المناطق في المحافظة.
أرشيفية

جرش: متعطلون بمتاهة البحث الفردي عن عمل ومطالب بتكثيف الأيام الوظيفية 25 تموز 2023

الخلايلة يفتتح اليوم العلمي لكلية الزراعة في جامعة جرش

الخلايلة يفتتح اليوم العلمي لكلية الزراعة في جامعة جرش 24 تموز 2023

1689958181637781200

مهرجان جرش.. نافذة تسويقية للجمعيات وأبناء المجتمع المحلي 21 تموز 2023

حريق غابات وادي الشام

خسائر حريق وادي الشام ليوم أمس تقدر بـ50 دونما 20 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أحد أحياء مخيم جرش-(ارشيفية)

مخيم جرش.. منازل بلا مياه منذ 45 يوما

11 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-10 at 4.31.15 PM

جامعة جرش تحتفل بتخريج الفوج السابع والعشرين من طلبتها

10 آب 2023
عدد من الغزلان النادرة في محمية دبين بمحافظة جرش-(الغد)

توأمة "محمية" و "متنزه" دبين.. مشروع واعد ومخصصات غائبة

09 آب 2023
نفايات تراكمت لكثرة الضغط على خدمات بلدية المعراض بجرش-(الغد)

خدمة تجمعات سكانية خارج التنظيم.. التزام أخلاقي يرهق بلدية المعراض

07 آب 2023
1691170354609550300

الحر ينقذ الدواجن بمزارع جرش من النفوق "الفيروسي"

04 آب 2023
ثمار عنب وقد تأثرت جودتها بالتغيرات المناخية بجرش-(الغد)

جرش: تغير المناخ يطيح بجودة زراعات صيفية ومزارعون يجهدون بتسويقها

28 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

منطوق الرئيس في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

دوائر وناخبون

جهاد المنسي |اليوم

ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

أحمد عوض |اليوم

النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

جواد عباسي |اليوم

القوانين بين الثقافة والدراية

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مراجعة أدوات الدولة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات | منذ22 ساعة
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات | منذ22 ساعة
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
 