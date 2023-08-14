إعادة ضخ المياه من محطة الشواهد في جرش

صابرين الطعيمات

اضافة اعلان

أعادت إدارة مياه جرش، اليوم الاثنين، تشغيل عمليات الضخ من محطة مياه الشواهد بعد إيقافها "احترازيا" اثر اشتباه بحدوث تلوث بالمحطة في وقت سابق، وفق مدير مياه جرش المهندس مروان العياصرة.وقال العياصرة إنه تقرر إعادة تشغيل محطة مياه الشواهد بعد استكمال إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامة المياه بعد إغلاقها قبل نحو 14 يوما.وأوضح أنه ونتيجة لإيقاف عمليات ضخ المياه تأثرت عملية دور تزويد المواطنين بالمياه في مختلف المناطق ، حيث تم إعادة الدور وضخ المياه على الأحياء الأكثر تضررا وفقا لخطة تم وضعها لمواجهة ازدياد الطلب على المياه وبخاصة في حي الجبل الأخضر، وبعض الأحياء داخل القصبة.وبين العياصرة أن المديرية ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح عطاءات لاستبدال وصيانة شبكات خطوط المياه داخل المحافظة بهدف تقليل نسبة الفاقد وهو ما سينعكس على تقليص أيام الدور لمختلف المناطق في المحافظة.