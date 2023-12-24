الانتهاء من مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق جرش

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أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال المرحلة الثانية من مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق عمان- جرش- إربد بطول 27 كلم، قبل خمسة أشهر من المدة العقدية للعطاء وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال قرض بقيمة 4.2 مليون دينار.وشملت الأعمال في المشروع قشط طبقة الإسفلت القائمة للوصول إلى منسوب طبقة الإسفلت الرابطة القائمة بسماكة لا تقل عن 4 سم وتنفيذ طبقة إسفلتية سطحية بسماكة 5 سم، بالإضافة إلى الطبقة اللاصقة مع الحفاظ على منسوب الطريق القائم.كما شملت الأعمال تنفيذ أعمال السلامة المرورية؛ من دهانات وتركيب عواكس وحواجز معدنية، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل الحواجز المعدنية القائمة.وحظي المشروع بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ما أسهم في إنجاز المشروع قبل موعده المقرر، حيث بوشر العمل في الأول من نيسان/ أبريل الماضي وكان وفقا لعقد المقاولة من المتوقع أن يستمر حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل.ويأتي المشروع في سياق متصل مع مشاريع عدة نفذتها الوزارة وما زالت؛ منها مشروع معالجة انزلاق الجعيدية الذي انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضي، ومشروع صيانة شارع الأردن بدءا من قرية أبو نصير وحتى التقاء الشارع مع طريق جرش والمتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.