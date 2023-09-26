الثلاثاء 26 أيلول 2023
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القافلة الخضراء وسفراء العدالة المناخية الشباب يزرعون 100 شجرة مثمرة

القافلة الخضراء وسفراء العدالة المناخية الشباب يزرعون 100 شجرة مثمرة
القافلة الخضراء وسفراء العدالة المناخية الشباب يزرعون 100 شجرة مثمرة
سوف- جرش- زرعت العربية لحماية الطبيعة ضمن برنامجها في الأردن "القافلة الخضراء" 100 شجرة مثمرة في إحدى أراضي صغار المزارعين بمنطقة سوف في محافظة جرش بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت في اليوم الأخير لتدريب "سفراء العدالة المناخية الشباب" الذي أقامته لممثلين من مختلف دول المنطقة (الأردن، لبنان، مصر، العراق، ليبيا، تونس، المغرب، اليمن، البحرين، السعودية، الجزائر، فلسطين)، على مواضيع تتناول التغير المناخي، والعدالة المناخية، وطرق انخراطهم في مبادرات محلية والعمل على استدامتها.اضافة اعلان

وجاءت الزراعة دعماً للقطاع الزراعي والبيئي في الأردن وبهدف تعويض الانبعاثات المتولدة من الأنشطة المختلفة خلال التدريب.
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