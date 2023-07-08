النقل العام بجرش.. فوضى وتجاوزات والراكب يدفع الثمن

صابرين الطعيمات

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تستعصي مشاكل النقل العام منذ سنوات عدة في محافظة جرش على الحلول، رغم إعلان هيئة قطاع النقل البري عن مشروع مخطط شمولي لقطاع النقل -ينتظر تفعيله- ويهدف لمعالجة مشاكل القطاع كافة ويفعل مجمع القيروان الجديد ويمنع اصطفاف الحافلات العشوائي وسط المدينة، ويحد من تعدي مركبات النقل الخصوصي على عملها.مخطط شمولي لتنظيم النقلوكان مصدر مسؤول في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، قال في وقت سابق لـ"الغد"، إن مشروع المخطط الشمولي في محافظة جرش تم توقيع اتفاقيته منذ نحو 8 أشهر، وما يزال العمل جاريا على تفعيله، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع فعليا منتصف هذا العام، لاسيما وأن الهيئة ما تزال بحاجة إلى أتمتة مسار الحافلات العمومية المشمولة بالمشروع وتوقيع باقي العقود مع أصحاب الحافلات العمومية.ووفق المصدر، تأمل الهيئة بأن يكون تنفيذ المشروع فعليا في جرش بمثابة إنقاذ لقطاع النقل العام والقضاء على العشوائية والفوضى فيه وتنشيط مجمع القيروان الذي يشهد عزوفا من قبل الحافلات والركاب.وينتظر الجرشيون منذ سنوات تفعيل المشروع الذي قسم الى ثلاث مراحل؛ الأولى كانت بإنشاء مجمع سفريات قبل نحو ست سنوات ويواجه حاليا عزوفا من الحافلات والركاب على استخدمه، والثانية إنشاء مظلات انتظار للركاب، أغلبها بات يحتاج للصيانة رغم عدم الاستفادة منها من قبل الركاب والباصات، والثالثة التي طال انتظارها هيكلة شبكات النقل في المحافظة.حافلات ترفض استخدام المجمعيقول السائق يحيى المقابلة، إن قطاع النقل العام في جرش يعاني من فوضى وعشوائية كبيرة جدا، تتمثل في رفض غالبية حافلات النقل العام الوقوف بالمجمع وتفضيلها الاصطفاف على مداخل ومخارج المدينة والإشارات الضوئية والميدان الرئيسة كون مجمع السفريات الرئيس غير مفعل لغاية الآن بالشكل المطلوب، في ظل نقص وسائل النقل الداخلية وغيابها التام عن بعض الخطوط، فضلا عن مشكلة مركبات الخصوصي التي تعمل مقابل أجر وتنافس الحافلات العمومي على خطوطها في كل القرى والبلدات.ويعتقد أن يسهم توفير حافلات سعة 14 راكبا في إقبال الركاب عليها وإنهاء مشكلة النقل الخصوصي، خاصة وأن مشاكل النقل في جرش تحتاج إلى جهود رسمية حثيثة ومكثفة لحلها، خصوصا على الخطوط بين القرى والبلدات البعيدة والنائية والتي تسيطر عليها وسائل النقل الخاصة التي تعمل مقابل الأجرة.ومن جانبهم، يؤكد مستخدمو الحافلات العمومية التي شملها المخطط الشمولي من طلاب وموظفين، ضرورة تفعيل المشروع لضمان تنظيم وتحديث وتطوير وإعادة هيكلة الخطوط التي تعمل في محافظة جرش خاصة خط جرش-إربد الذي شمله المشروع، لا سيما وأن الفوضى والعشوائية يتحكمان بمسار العمل في مجمع القيروان لغاية الآن، وهو شبه خال من الحافلات والركاب.وقالوا إن تفعيل المشروع سيزيد ثقة الركاب بالنقل العام من خلال اعتماد جدول زمني ثابت لتوقع وصول الحافلة، وتوفير محطة الحافلات على مسافات قصيرة تمكن الركاب من الصعود إلى الحافلة في أي محطة وفي وقت محدد لتوفير الوقت عليهم.ركاب يعانون بالوصول لمقاصدهموقالت الطالبة رؤى البنا، إنها تتوجه يوميا إلى جامعة اليرموك للدراسة وتعاني منذ سنوات حالها كحال زملائها من سوء تنظيم قطاع النقل العام المسؤول عن نقل الطلاب إلى محافظة إربد، ولا تلتزم الحافلات بالتواجد في المجمع خلال أوقات محددة كما تم الإعلان عنه سابقا، ما تسبب في خلق أزمة نقل، وخاصة لدى الطلاب والموظفين.وأوضحت أن المخطط الشمولي الذي تحدثت عنه الجهات المعنية كثيرا، لم يحدث أي تغيير في برنامج النقل ولم يسهم حتى الآن في معالجة مشاكل النقل على الخطوط من جرش إلى باقي المحافظات، وما تزال السيارات الخصوصي تعمل على الخطوط وتسيطر عليها، ومجمع القيروان ما يزال مهجورا ويستخدم لساعتين كل صباح لطلاب بعض الجامعات، وفي المساء يستخدم كمكان لمبيت الحافلات.وأوضح الموظف مازن العمور، أن مشاكل النقل في محافظة جرش لم يطرأ عليها أي حلول بل تزداد سوءا يوما بعد آخر، من خلال سيطرة النقل الخصوصي على الخطوط، وتحديد أجور النقل وفقا لأهوائهم.وتتخذ غالبية الحافلات العمومية التي تعمل على الخطوط الخارجية بين جرش والمحافظات والعاصمة والمخميات والقرى، مواقع مختلفة داخل مدينة جرش كمجمعات لها، مع استمرار رفض المشغلين استخدام مجمع القيروان، فيما يحتاج الركاب إلى أكثر من وسيلة نقل لحين الوصول إلى مقاصدهم، وهم غالبا ما يتعرضون لعمليات استغلال من قبل مركبات الخصوصي التي تنقلهم بالأجرة.خدمة مواصلات متأخرة بأجور مرتفعةالطالبة مجدولين الزعبي، تخرج من منزلها في قرية نحلة غرب محافظة جرش قبل موعد محاضرتها في جامعة اليرموك بـ3 ساعات لتصل في الموعد المحدد بسبب صعوبة المواصلات من قرى جرش حتى محافظة إربد، وفق تأكيدها.تقول مجدولين، إنها تتسابق مع الوقت، كونها مضطرة لركوب سيارة أجرة من قريتها إلى وسط المدينة ومن ثم من وسط المدينة بسيارة خاصة أخرى إلى مجمع باصات إربد-جرش، وبعد ذلك تقلها حافلة من جرش إلى محافظة إربد في رحلة شاقة ومكلفة تحتاج الى 3 ساعات وبما لا يقل عن 7 دنانير يوميا.أما الموظف حمزة البوريني، فقد اضطر إلى استئجار سيارة نقل خاصة من بلدة ساكب وحتى مقر عمله في محافظة الزرقاء هو و3 من زملائه بتكلفة شهرية لا تقل عن 150 دينارا، مع أن دخله يبلغ 400 دينار شهريا، وذلك ليضمن الوصول إلى عمله في الموعد المحدد كونه حصل على فرصة عمل انتظرها أكثر من 7 سنوات.ويتحمل حمزة أجرة النقل المرتفعة للحفاظ على عمله، إذ إن استخدام المواصلات العامة يتطلب وقتا طويلا لا يقل عن ساعتين ونصف ذهابا ومثلها إيابا وبكلفة تصل إلى 5 دنانير.شوارع المدينة مجمعات مصغرةووفق السائق أحمد، فإن سائقي الباصات وعددهم بالمئات في جرش يتخذون وسط السوق ومداخل ومخارج المدينة كمجمعات خاصة بهم، وقد اعتاد الركاب ذلك، مشيرا إلى أن أماكن اصطفافهم قريبة من نقاط الانطلاق، كون الركاب يعزفون عن دخول مجمعهم الجديد، وفي حال لم تكن الحافلات العمومية موجودة يستخدمون السيارات الخصوصية، مما أجبر السائقين كذلك على هجرة المجمع ومحاولة الوصول إلى الركاب بدلا من انتظار الركاب الوصول اليهم.وأضاف أن السائقين مجبرون على تحمل المخاطر التي يواجهونها يوميا، ومن أبرزها مخالفات السير اليومية والحوادث والازدحامات في سبيل الحفاظ على مصدر دخلهم وعملهم لضمان تسديد أقساط الحافلات وتكاليف العمل وغيرها من الالتزامات.إرباك مروري خارج السيطرةإلى ذلك، قال مصدر أمني في قسم سير جرش، إن محافظة جرش تعاني من إرباكات مرورية وأزمات سير خانقة، مرجعا الأسباب الى عدم التزام السائقين والركاب بمجمع القيروان على الرغم من بنائه الحديث وتوفر الشروط كافة المطلوبة فيه، وهو قريب من الوسط التجاري.وبين أن حافلات النقل العمومية تتخذ من أطراف المدينة والوسط التجاري مجمعات مصغرة خاصة فيها، ما يخلق إرباكات مرورية.وأكد أن قسم السير ينفذ حملات مراقبة على الحافلات ويتم تحرير مخالفات بحق المخالفين، إلا أن عدد مراقبي السير قليل وبالكاد يتم السيطرة على الإرباكات المرورية التي يعاني منها وسط المدينة التجاري.في حين قال رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن الحافلات العمومية التي تتخذ من الوسط التجاري ومداخل المدينة ومخارجها وأطرافها مجمعات لها تسببت بإرباكات مرورية وفوضى على مدار اليوم، وهي تنعكس سلبا على الوسط التجاري وانسيابية السير وعلى المشاريع السياحية التي سيتم تنفيذها داخل الوسط التجاري، ومن أهمها مشروع مسار وادي الذهب الذي سيربط المدينة الأثرية بالحضرية.وأوضح أن البلدية خاطبت مرات عدة الجهات المعنية في سبيل إلزام السائقين والركاب بدخول المجمع ولكن دون جدوى.حملات مكثفة لضبط المخالفاتمن جانبه، قال مدير مكتب هئية النقل البري في جرش عمر القضاة، إن استخدام مجمع القيروان الجديد ضعيف لغاية الآن، والهيئة تبذل جهودا مضنية في سبيل تنشيط عمله، ومن أهم مشاريعها مشروع المخطط الشمولي الذي تعول عليه الهيئة في حل جميع مشاكل النقل في جرش.وأضاف أن الهيئة تنظم بالتعاون مع قسم السير والجهات المعنية حملات مراقبة ومخالفات للحافلات المخالفة للحد من هذه التجاوزات، فضلا عن متابعة حثيثة للسيارات الخصوصي التي تعمل مقابل أجر.وبعد مخاض 12 عاما، وقعت هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جرش قبل أشهر عدة آخر مراحل مشروع المخطط الشمولي لتنظيم وتحديث وتطوير قطاع النقل العام والتي تهدف إلى إعادة هيكلة خطوط قطاع النقل العام داخل المحافظة، وشمل المشروع 15 حافلة تعمل على خط إربد جرش، وفق مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جرش.