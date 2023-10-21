بلدية باب عمّان تندد بجرائم الاحتلال وتثني على موقف الملك

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أصدرت بلدية باب عمّان بيانًا صحفيًا اليوم السبت، تندد فيه بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بدعم من الدول المتغطرسة التي تكيل بمكيالين ضد الفلسطينيين العزل والأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والمستشفيات ومراكز الإيواء والدفاع المدني وطواقم الإسعاف.وأكد رئيس البلدية، عمر يوسف الزبون، في البيان الذي صدر باسم أعضاء المجلس البلدي والموظفين وأهالي المناطق التي تتبع للبلدية،الالتفاف خلف قائد البلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين على موقفهما الثابت والمشرف حول الانتهاكات الصارخة في حق أهالي قطاع غزة.وشدد الزبون على أن جلالة الملك على الدوام يؤكد أن فلسطين عربية حرة والقدس الشريف هي بوصلة المسلمين في مختلف أرجاء العالم.واستذكر رئيس البلدية حديث جلالة الملك، في احدى مقالاته، "ما من قوة أو فتنة أو أجندة قادرة أن تثني الأردنيين عن الالتفاف حول الوطن مع أول علامة تهديد قد تمس أمنه ووحدته"، داعيًا الأردنيين إلى عدم الانجراف وراء فئة قليلة تريد النيل والتشكيك بمواقف البلاد المشرفة حيال القضية الفلسطينية ودعم صمود الأشقاء في قطاع غزة.وأشاد الزبون بموقف الأردن الرافض لتهجير أهالي قطاع غزة أو أي مساس بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وترابه.ولفت إلى أن بلدية باب عمان كانت قد أعلنت صباح يوم الاربعاء الماضي تنكيس الاعلام المرفوعة؛ حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في قطاع غزة.وختم، "تقبل الله شهداء العز والكرامة وتقبلهم الله مع الصديقين الأبرار وحفظ الله فلسطين وغزة هاشم من بطش الأعداء، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأردن الغالي وشعبه العزيز تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".