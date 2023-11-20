بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 42 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

صابرين الطعيمات

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تعاملت كوادر فرق الطوارئ في بلدية جرش الكبرى خلال 48 ساعة الماضية مع 42 ملاحظة توزعت بمختلف مناطق البلدية.صنّفت ثلاثة منها بالحالات الخطرة و تمثلت بسقوط عمود كهرباء يحمل كابلات و وحدة إنارة قرب دوار الثورة العربية الكبرى في جرش و انهيار جدار طوب لمنزل بمنطقة سوف بطول 20 مترا بأرتفاع مترا واحدا و انهيار سلسال حجري لمنزل في سوف أدى لإغلاق جزئي لشارع عام.و توزعت باقي الملاحظات البالغ عددها 39 حالة ما بين متوسطة و بسيطة تمثلت بحادث صدم لمظلة مواقف الساحة الهاشمية أدى لتلف جزء كبير منها و إغلاقات مؤقتة بمناهل تصريف مياه الامطار نتيجة انجراف اتربة و رمال من مخلفات الأبنية و نفايات ورقية. و سقوط أغصان اشجار و تدفق مياه لمنازل بعدة مواقع و تجمعات مياه محدودة تم التعامل معها بنجاح.ولم تسجل أي ملاحظة حول وجود اغلاقات بالموقعين الأكثر سخونة و تعرضا للضرر والمتمثلين بعبارة مجمع القيروان التي تستقبل مياه الأمطار المتدفقة من شمال و غرب المدينة و تصب بمنطقة الشلال مرورا بوسط المدينة. و مناهل دوار جبل العتمات التي تستقبل مياه الأمطار المتدفقة من أحياء شرقي المدينة.وأثنى رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم على جهود كوادر غرف الطواريء الاستثنائية و التي عكست استعدادا مميزا خلال هذا المنخفض. داعيا المواطنين لعدم التردد الابلاغ عن أي ملاحظة على الرقم الموحد ع والذي خصص لإستقبال الملاحظات سواء بالاتصال او برسائل نصية واتساب او الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية، و بهدف توحيد و تنظيم مصدر تلقى الشكاوى. في حين خصص رقم المركز الرئيسي للطوارئ 0263545040 لإستقبال الاتصالات المباشرة.