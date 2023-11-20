الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 42 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

0c67e953-2673-4709-a2da-e51ca3b54178
كوادر فرق الطوارئ في بلدية جرش الكبرى
تعاملت كوادر فرق الطوارئ في بلدية جرش الكبرى خلال 48 ساعة الماضية مع 42 ملاحظة توزعت بمختلف مناطق البلدية. 
صنّفت ثلاثة منها بالحالات الخطرة و تمثلت بسقوط عمود كهرباء يحمل كابلات و وحدة إنارة قرب دوار الثورة العربية الكبرى في جرش و انهيار جدار طوب لمنزل بمنطقة سوف بطول 20 مترا بأرتفاع مترا واحدا و انهيار سلسال حجري لمنزل في سوف أدى لإغلاق جزئي لشارع عام. اضافة اعلان
و توزعت باقي الملاحظات البالغ عددها 39 حالة ما بين  متوسطة و  بسيطة تمثلت بحادث صدم لمظلة مواقف الساحة الهاشمية أدى لتلف جزء كبير منها و إغلاقات مؤقتة بمناهل تصريف مياه الامطار نتيجة انجراف اتربة و رمال من مخلفات الأبنية و نفايات ورقية. و سقوط أغصان اشجار و تدفق مياه لمنازل بعدة مواقع و تجمعات مياه محدودة تم التعامل معها بنجاح. 
ولم تسجل أي ملاحظة حول وجود اغلاقات بالموقعين الأكثر سخونة و تعرضا للضرر والمتمثلين بعبارة مجمع القيروان التي تستقبل مياه الأمطار المتدفقة من شمال و غرب المدينة و تصب بمنطقة الشلال مرورا بوسط المدينة. و مناهل دوار جبل العتمات التي تستقبل مياه الأمطار المتدفقة من أحياء شرقي المدينة.
وأثنى رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم على جهود كوادر غرف الطواريء الاستثنائية و التي عكست استعدادا مميزا خلال هذا المنخفض. داعيا المواطنين لعدم التردد الابلاغ عن أي ملاحظة على الرقم الموحد ع والذي خصص لإستقبال الملاحظات سواء بالاتصال او برسائل نصية واتساب او الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية، و بهدف توحيد و تنظيم مصدر تلقى الشكاوى. في حين خصص رقم المركز الرئيسي للطوارئ 0263545040 لإستقبال الاتصالات المباشرة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1699801812874074600

زيت الزيتون بعجلون.. أسعار مرضية ونسب استخراج متدنية

12 تشرين الثاني 2023
WhatsApp Image 2023-10-21 at 12.58.34 PM (1)

بلدية باب عمّان تندد بجرائم الاحتلال وتثني على موقف الملك

21 تشرين الأول 2023
إطلاق نار - (تعبيرية)

وفاة ثلاثيني بإطلاق نار في جرش

30 أيلول 2023
القافلة الخضراء وسفراء العدالة المناخية الشباب يزرعون 100 شجرة مثمرة

القافلة الخضراء وسفراء العدالة المناخية الشباب يزرعون 100 شجرة مثمرة

26 أيلول 2023
أبو السمن يتفقد الأعمال بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش

أبو السمن يتفقد الأعمال بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش

23 أيلول 2023
زيت زيتون

ضبط 30 تنكة زيت زيتون مغشوش

22 أيلول 2023
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم

غزة تزيل الأقنعة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 