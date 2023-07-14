الجمعة 14 تموز 2023
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تجدد الحرائق في غابات بجرش

كوادر الدفاع المدني خلال إخماد حريق اندلع بسهول القمح بإربد-(الغد)
الدفاع المدني يقوم بإخماد حريق (أرشيفية)

صابرين الطعيمات
جرش – تجدد حريق نجدة والحسينيات عصر الجمعة في ذات المنطقة التي اندلع فيها الحريق ظهر أمس الخميس وتم السيطرة عليه بعد منتصف الليل وقد شاركت في عملية الإطفاء الخميس طائرات سلاح الجو وفرق الدفاع المدني ، لاسيما وأن منطقة الحريق وعرة ويصعب وصول فرق الدفاع المدني إليها .
وانتهت عمليات تبريد حريق يوم  أمس الذي بدأ من منطقة الصفصافة في محافظة عجلون وإمتد إلى غابات وديان الشام وكرم عقاب في محافظة جرش  وتقوم حاليا كوادر مديرية الحراج بمساعدة مختلف الجهات المعنية بإخلاء مواقع التنزه من المتنزهين كونهم قريبين من منطقة الحريق حرصا على سلامتهم ولتسهيل مرور آليات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق في أسرع وقت ممكن وفق مدير شعبة حراش جرش المهندس محمد المحاسنة .
وأكد المحاسنة أن حريق أمس تجدد اليوم وتقدر نسبة المساحات التي تعرضت للحريق 150 دونم وهي غابات من السنديان واللزاب وقد ساهم ارتفاع درجات الحرارة والرياح في إنتشار الحريق وصوله إلى عدة مواقع ، فضلا عن وعورة الطريق والمنطقة الجبلية التي تعرضت للحريق وصوعوبة الوصول إليها .

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