الأربعاء 19 تموز 2023
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تجدد نشوب حرائق بمنطقة وادي الشام بين عجلون وجرش

تجدد نشوب حرائق بمنطقة وادي الشام بين عجلون وجرش
تجدد نشوب حرائق بمنطقة وادي الشام بين عجلون وجرش
تجدد اليوم نشوب حرائق في منطقة وادي الشام الواقعة بين جرش و عجلون، والذي شهد حرائق كبيرة قبل عدة أيام.
وقال رئيس قسم الحراج في زراعة جرش المهندس فايز الحراحشةلـ"الغد"، إن مديرية الزراعة وكوادر الدفاع المدني تتواجد في موقع الحريق حالياً  والعمل على السيطرة على الحريق بشكل سريع.اضافة اعلان
وبين الحراحشة أن النيران تجددت ظهر اليوم نتجت من مخلفات الأشجار التي تعرضت الاحتراق بداية هذا الأسبوع وعلى ما يبدو ما زال فيها بقايا من الجمر التي اشتعل بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
فيما أعلن مساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاه لوكالة الأنباء بترا بأنه تم وبإيعاز من وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، طلب الإسناد من كوادر الدفاع المدني ومديريتي الزراعة والحراج في عجلون وجرش من أجل العمل على إخماد الحريق والسيطرة عليه.
وأضاف أنه تم كذلك طلب الإسناد وتدخل الطائرات كإجراء استباقي للمساندة في إخماد الحريق والحد من انتشاره وخصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرياح .
وأشار إلى تواصل الجهود ما بين كافة الجهات من أجل عدم انتشار الحريق والتقليل من المساحات التي قد تتعرض للضرر.
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