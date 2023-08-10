جامعة جرش تحتفل بتخريج الفوج السابع والعشرين من طلبتها

صابرين الطعيمات

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احتفلت جامعة جرش اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلبة الفوج السابع والعشرين للفصل الدراسي الثاني2022/2023، والمتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2022/2023 في برامج البكالوريوس والدبلوم العالي، والماجستير.وحضر الحفل رئيس جامعة جرش الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ الدكتور عماد ربيع، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الأستاذ الدكتور أحمد الحوامدة، ورئيس هيئة المديرين السيد محمد الحوامدة وأعضاء الهيئة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وحشد من أولياء أمور الطلبة.وفي كلمته قال عميد شؤون الطلبة الدكتور عبد المهدي الضمور : نفتخر ونحن نزفكم اليوم لتكونوا في صفوف العمل والعطاء والتضحية لرفعة هذا الوطن الغالي، من رحاب جامعتكم والتي مضى على تأسيسها ما يقارب ثلاثة عقود وما توانت يوماً من السهر على راحتكم من أجل توفير أفضل السبل لكم، وها هي الآن تخرج الفوج السابع والعشرون من أبنائها والذين سيلتحقون بمن سبقوهم إلى ميادين العمل والرجولة فمنهم من وصل إلى أعلى المراتب ومنهم من حمل اسم الأردن واسم الجامعة في جميع أنحاء العالم يعملون في شتى المجالات بكل دقة وإتقان وسمعة طيبة.وخاطب أولياء الأمور قائلاً: إن جامعة جرش تعبر عن سعادتها وفرحتها بلقائكم وتهنئكم بتخريج أبنائكم الذين هم أحب الخلق إليكم، بوركت مساعيكم وبورك نهجكم وجهودكم الخيرة التي أثمرت نتائجها اليوم، فلكم منا مقاماً وتبجيلاً بالتهنئة الخالصة لما آثرتموه من أعماركم وما قدمتموه من عذب قلوبكم، محبة وسماحًة وحرصًا، واعلموا أنكم الرابحون وأنهم الأوفياء كما نأمل وتأملون.وقدم الضمور أسمي آيات التهنئة والتبريك والشكر إلى من سهروا على راحة الطلبة وبذلوا قصارى جهدهم في الوصول بهن الى هذا اليوم بدءًا من رئيس الجامعة ومجلس الأمناء، وهيئة المديرين، والعمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والى لجنة التخريج وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.وفي ختام كلمته من الله أن يبقى أردننا الغالي واحة أمن واستقرار في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أدام الله مُلكه وأطال عمره.بعدها سلم راعي الحفل الذي تولى عرافته الدكتور محمد رقيبات من كلية الآداب، الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على أوائل الطلبة.