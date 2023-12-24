الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جرش: إخلاء مبنى آيل للسقوط في سوف.. وتوصية بإزالته

IMG-20231224-WA0287
جرش: إخلاء مبنى آيل للسقوط في سوف.. وتوصية بإزالته

 
قررت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش إخلاء مبنى سكني قديم في منطقة سوف بعد تعرضه لإنهيارات جزئية و تشكيله خطرا على السلامة العامة. و التوصية بإزالة المبنى. اضافة اعلان
فبعد ورود معلومات عن وجود انهيارات جزئية لمبنى في منطقة سوف تحركت كوادر الجهات المعنية للكشف الحسي على المنزل وتحديد مدى الخطورة. 
شارك فيها رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم و مساعد محافظ جرش ومدير شرطة جرش  ومدير الدفاع المدني وادارة السير والمرور. 
    و عقدت اللجنة إجتماعات طارئا في مبنى بلدية جرش_ منطقة سوف حيث اجمعت على ضرورة اخلاء العائلات فورا من المبنى نظرا لتزايد مؤشرات تعرضه للإنهيار بأي وقت والتوصية باتخاذ قرار بإزالته.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الانتهاء من مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق جرش

الانتهاء من مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق جرش

منذ9 ساعة
دفاع مدني

جرش: وفاة شخص بانفجار أسطوانة غاز

20 كانون الأول 2023
إحدى مزارع تربية الدجاج في جرش - (الغد)

نقص العمالة وارتفاع الكلف يهددان بإغلاق مزارع الدواجن في جرش

20 كانون الأول 2023
جانب من السوق الحرفي في جرش-(ارشيفية)

بسبب الركود.. تسريح عاملين بـ"جرش الحرفي" بعد العجز عن دفع أجورهم

19 كانون الأول 2023
1702742279871931800

قضية شوارع "الجبل الأخضر" المغلقة بجرش.. معاناة ممتدة منذ عام

16 كانون الأول 2023
جانب من حادث سلحوب أمس - (من المصدر)

"حادث سلحوب" يعيد الذاكرة لحوادث مشابهة.. لماذا تتكرر؟

13 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الاستفراد بالأقصى في توقيت الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

إسرائيل تلطخ الميلاد دما

جهاد المنسي |اليوم

أسئلة الرواية الأردنية في الحرب على غزة

نضال منصور |اليوم

فوضى المراحل!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز ما بين التحديات والتطلعات

تهاني روحي |اليوم

وجود الأردن هو المشكلة

سميح المعايطة |اليوم

الدولة أولا.. وأخيرا

مالك العثامنة |اليوم

حظر النشر كشف "الاختراق الأمني" للكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات | منذ3 ساعة
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 