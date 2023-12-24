جرش: إخلاء مبنى آيل للسقوط في سوف.. وتوصية بإزالته

صابرين الطعيمات

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قررت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش إخلاء مبنى سكني قديم في منطقة سوف بعد تعرضه لإنهيارات جزئية و تشكيله خطرا على السلامة العامة. و التوصية بإزالة المبنى.فبعد ورود معلومات عن وجود انهيارات جزئية لمبنى في منطقة سوف تحركت كوادر الجهات المعنية للكشف الحسي على المنزل وتحديد مدى الخطورة.شارك فيها رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم و مساعد محافظ جرش ومدير شرطة جرش ومدير الدفاع المدني وادارة السير والمرور.و عقدت اللجنة إجتماعات طارئا في مبنى بلدية جرش_ منطقة سوف حيث اجمعت على ضرورة اخلاء العائلات فورا من المبنى نظرا لتزايد مؤشرات تعرضه للإنهيار بأي وقت والتوصية باتخاذ قرار بإزالته.