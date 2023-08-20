"جرش الثانوية للبنين" تبدأ عامها الدراسي الجديد بقرار إخلاء مفاجئ

صابرين الطعيمات

اضافة اعلان

جرش - في أول أيام الدوام المدرسي للعام الحالي الذي بدأ أمس، ووسط تأكيدات متكررة لمديرية تربية جرش على جاهزية مدارسها، تقرر التربية وبشكل فاجئ طلبة مدرسة ثانوية جرش للبنين، إخلاء المدرسة، وتحويل طلبتها الى مدرسة أخرى على نظام الفترة المسائية ابتداء من الأحد المقبل.وحتى يوم أول من أمس السبت، أي قبل يوم من بدء الدوام، كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للطلبة الذين لم يتوقعوا بأن قرارا صادما ينتظرهم في بداية عامهم الدراسي الجديد.القرار الذي ذهب بعض الطلبة الى وصفه بـ "ترحيبي" من باب الاستهزاء، أثار في نفس الوقت استياء العديد منهم، مستائلين "أين كانت التربية طوال فترة العطلة الصيفية عن أوضاع المدرسة التي تقول بأن فيها عيوب انشائية وتصدعات؟".بيد أن ادراة المدرسة ترى بأن وصف قرار اخلاء المدرسة وتحويل الطلبة بـ"المفاجئ" ليس من مسؤوليتها، موضحة في ذات الوقت بأن هناك لجنة فنية كانت تدرس اوضاع المدرسة منذ مدة وتوصلت الى ضرورة اخلائها من الطلبة وتم ابلاغ ادارة المدرسة بهذه التوصية أمس.وقال مدير المدرسة عامر العرسان، إنه ولحين يوم أمس، كان الانتظام بالمدرسة هو الأمر القائم، وأن الاخلاء والتحويل سيرتب تبعات يجب التعامل معها، وأقلها أن مدرسة باب عمال البديلة ينتظم فيها أكثر من 1000 طالب، بينما يبلغ عدد طلبة ثانوية جرش قرابة 400 طالب ما سيشكل ضغطا على كافة مرافق المدرسة لوقت من الزمن.ووفق العرسان فإن القرار الذي صدر بناء على تقرير الجمعية العلمية الملكية كشف عن وجود عيوب انشائية وتصدعات في المدرسة كان مفاجئ في أول يوم دراسي، وأحدث إرباك بين الطلبة، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيار الانتقال إلى مدرسة باب عمان الاساسية المختلطة والانتظام على نظام الفترة المسائية، سيما وأن المدرسة فيها الف طالب في الفترة الصباحية ولا يمكن الجمع بين هذا العدد الكبير في فترة واحدة صباحية.وأوضح أن اللجان الفنية المختصة كانت تزور المدرسة وتكشف على البناء منذ عامين ولكن قرار الإخلاء صدر أمس، ويستوجب تنفيذه خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، حرصا على سلامة الطلبة والادارة.ويعتقد أن صعوبة الإنتقال والدوام بفترة مسائية يتمثل أن أكثر من 400 طالب من طلاب المدرسة هم في المراحل الثانوية ويصعب عليهم الدوام كفترة مسائية كونهم ملتزمين بمراكز ومدرسيين خصوصيين والدراسة عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، فضلا عن أن عدد طلاب المدرسة الأساسية التي سيتم الإنتقال اليها كبير جدا وسيكون إحتكاك وإرباك بين دوام المدرستين واكتظاظ كبير.يقول والد احد الطلبة عبد المحسن القادري إن قرار إخلاء المدرسة مع أول أيام العام الدراسي يعد بمثابة صدمة للطلبة وخاصة طلبة الثانوية العامة وهم غير مستعدين للإنتقال إلى مدرسة أخرى تعتبر بعيدة عن مدرستهم التي سيتم إخلاءها.واعتبر أن المئات من الطلبة سيحتاجون مع عملية الانتقال إلى وسائل مواصلات للوصول للمدرسة البديلة اضافة الى تغير نظام وبرنامج حياتهم ودراستهم بشكل كامل كون الدوام سيكون بالفترة المسائية.وتابع، أن طلبة الثانوية العامة يعتمدون على المراكز والدروس الخصوصية لتكثيف دراستهم وضمان حصولهم على علامات أعلى وهذا الانتاقل وتغير موعد الدوام سيربكهم في أهم مرحلة دراسية بحياتهم.وقال الطالب محمد الحوامدة إن قرار الإخلاء والإنتقال إلى مدرسة أخرى والدوام بفترة مسائية هو نظام جديد ولم نعتد عليه، ويتطلب من كل طالب تغير نظام حياته وبرنامج دراسته.وتسائل اين كانت الجهات المعنية عن هذا القرار خلال العطلة الصيفية؟، ولماذا لم يتم اعلامنا به في وقت مبكر ليتم الاستعداد له وتقبله قبل بدء الدوام المدرسي.وأضاف أن طلبة الثانوية العامة في مدرسة جرش الثانوية للبنين يجب أن يكون دوامهم صباحي والفترة المسائية تكون لطلبة المرحلة الأساسية، كون طلبة الثانوية يصعب عليهم الدوام في الفترة المسائية، وهم مرتبطون مع مراكز ومعلمين خاصين و التعليم الإلكتروني ونقلهم إلى نظام الفترة المسائية يربكهم.