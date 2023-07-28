جرش: تغير المناخ يطيح بجودة زراعات صيفية ومزارعون يجهدون بتسويقها

صابرين الطعيمات

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جرش- تأثرت الزراعات الصيفية في محافظة جرش في موسم ثان على التوالي، بالتغيرات المناخية، وبدا واضحا تراجع كمية وجودة الإنتاج، في حين يدرك مزارعون أن مواجهة المشكلة بتغيير أنماط الزراعة تحتاج إلى سنوات، فيما أنظارهم بتصريف الثمار المضروبة تتجه نحو التصنيع الزراعي للحد من خسائرهم.يقول مزارعون التقتهم "الغد": "نعاني من تراجع بكمية وجودة إنتاج الزراعات الصيفية، وخاصة أشجار الفاكهة مثل العنب والتين والتفاح وأصناف عديدة أخرى".وأضافوا "للموسم الثاني على التوالي، تأثرت غالبية الثمار بالتغيرات المناخية، أصبح لدينا ثمار لا يقبل بها المستهلك لجودتها المتدنية، العديد من أشجار العنب والتين والتفاح تحولت من مصدر رزق إلى عبء ثقيل".أمام هذا الواقع، يدرك مزارعون ضرورة التوجه نحو زراعة أنماط جديدة تقاوم تحديات المناخ، غير أن ذلك يحتاج لكلف مالية عالية وسنوات طويلة، ما يجعل من محاولات إنقاذ إنتاجهم والخروج بأقل الخسائر الخيار المطروح في الوقت الحالي.ويرى مزارعون، أن الظروف الجوية التي مرت بها محافظة جرش، خلال موسمين متتالين، لا تساعد على نمو جيد للثمار، فيما قد يكون الحل حاليا التوجه نحو تصنيعها بدلا من التخلص منها.ويعتقد مزارعون، أن إنقاذ المواسم الزراعية الصيفية بات غير مجد، ومن الأهم حاليا البحث عن مراكز تصنيع تشتري فائض الإنتاج الزراعي متدني الجودة بأسعار مناسبة تعوضهم عن جزء من خسائرهم.المزارع أمجد الريموني، كان ينتظر موسمه الزراعي الصيفي بفارغ الصبر لتغطية تكاليف العمل والإيفاء بمتطلبات أسرته، كون موسم الزراعات الصيفية من الفواكه والخضار من المواسم المجدية.وجاء الموسم الزراعي الحالي بعكس توقعات الريموني، وظهرت على الثمار ثقوب وعيوب أثرت بجودتها وبالتالي انخفض سعرها.يقول اليرموني "كانت منتجات جرش من الزراعات الصيفية التي تباع بأسعار مناسبة لتميزها بجودة عالية قل نظيرها في محافظات أخرى، إلا أن التغيرات المناخية التي مرت بها المنطقة هذا العام قللت من كمية جودة الثمار".وأوضح أن المزارعين يعزفون عن قطف الثمار باستثناء يومي الجمعة والسبت وخلال العطل الرسمية، ويتم بيع هذه الثمار على الطرقات التي تمر منها أفواج السياح والمتنزهين، ولا يتم توريدها إلى الأسواق المركزية كون جودتها منخفضة ولا يتم بيعها في الأسواق المركزية.وأكد أن الحل في إنقاذ مواسمهم الزراعية الصيفية هو وجود مصانع للمربيات تعمل على شراء هذه المنتجات بكامل الكميات ليتم تصنيعها وتسويقها، ما يعوض المزارعين عن جزء من خسائرهم ويتيح لهم فرصة تسويق منتوجاتهم الزراعية بغض النظر عن جودتها.ويعول آلاف المزارعين في جرش على الزراعات الصيفية في تغطية تكاليف العمل الزراعي، كون أنواع الفواكه التي تزرع متعددة وجديدة، ومنها التفاحيات واللوزيات والخوخ والمشمش والدراق والعنب والتين والكرز وزراعة الخضار الصيفية، وتباع بأسعار مناسبة مقارنة بباقي الأصناف الزراعية، إلا أن هذا الموسم خيب آمال المزارعين، وفق المزارعة بسمة العياصرة.وقالت العياصرة، إنها اضطرت هذا الموسم إلى تصنيع ثمار الفواكه لديها وتحويلها إلى مربيات لتجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر.وأوضحت أنها تقضي ساعات طويلة في عمليات تصنيع الفواكه، وهذه العمليات تحتاج إلى مواد أولية وتجهيزات وجهد وتعب وإلى مراحل في التصنيع، فضلا عن صعوبة تسويقها، إلا أنها تأمل في بيعها للمغتربين قبل عودتهم إلى عملهم، مستعينة بذلك بمواقع التواصل الاجتماعي.وترى العياصرة أن التغيرات المناخية أثرت كثيرا على الثمار وقللت من جودتها وكميتها، لاسيما وأن موسم الأمطار والبرد جاء في مرحلة انعقاد الثمر، مما تسبب في إلحاق الضرر لها، إضافة الى درجات الحرارة المرتفعة التي سرعت في نضوج العديد من الأنواع قبل موعدها بكثير، ما يؤثر على طعمها ولونها وحجمها.صاحبة أحد المطابخ الإنتاجية نبيلة أبو غليون، ترى أن المطابخ الإنتاجية تحصل على حاجتها من الفواكه الموسمية من القرى والبلدات وبكميات كبيرة وأسعار مناسبة، وهي تستخدم لإعداد المربيات والمخللات والأعشاب الطبية وغيرها من المنتجات الغذائية التي تحتاجها الأسر، خاصة في هذه الفترة التي يحرص فيها المغتربون على شراء مونتهم من المطابخ الإنتاجية في محافظة جرش.وأكدت أن جودة الثمار وألوانها وطعمها غير مناسبة لتصنيع المنتجات الغذائية من مخللات ومربيات هذا العام، ما يضطرهم إلى تقليل كمية المنتوجات الغذائية والبحث طويلا بين الحقول الزراعية لتحصيل منتوجات غذائية ذات جودة عالية ومناسبة للتصنيع الغذائي، لاسيما وأن كميات كبيرة من المحاصيل نضجت قبل موعدها بسبب موجات الحر، وبالتالي قد تكون بمواصفات غير مناسبة للتصنيع الغذائي.وبدوره، قال مدير الثروة النباتية في زراعة جرش المهندس هاني البكار "إن محافظة جرش تشتهر بالزراعات الصيفية المتعددة من الفاكهة والخضار وتباع بأسعار مناسبة وبأوقات مختلفة، وهي مواسم إنتاجية توفر مدخولات مناسبة للمزارعين ويعتمد سعرها على العرض والطلب".وأوضح أن التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة تؤثر على نوعية وجودة الثمر؛ حيث شهدت الزراعات الصيفية تساقطا للأمطار والبرد في مرحلة عقد الإزهار، تلاها ارتفاع في درجات الحرارة أثناء النمو سرع من النضوج الثمري قبل موعده وخفض من صفاته.وقال المزارع عيسى العياصرة، إنه ينتج أطنانا من الفاكهة الموسمية سنويا، ومنها العنب والتفاح والخوخ بأنواع عديدة، فضلا عن إنتاج الميرمية والزعتر.وتابع أنه ولعدم وجود مصانع تستقبل كميات الإنتاج الكبيرة، فإنه يقوم على تصنيع هذه المنتجات يدويا بنفسه، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، فضلا عن عدم تمكنه من تسويق المنتوجات كافة المصنعة لديه.وقال العياصرة، إن تصنيع المنتوجات الغذائية وصنع المربيات والمخللات والخل الطبيعي وتجهيز الفواكه المجففة بمختلف أنواعها أكثر جدوى من بيعها مباشرة في الأسواق المركزية، ولكن تكمن المشكلة في تسويق هذه المنتوجات وطريقة التصنيع الحديثة التي تحتاج إلى معدات وأدوات خاصة لا تتوفر في البيوت، فضلا عن حاجتهم لعبوات مناسبة وصحية تضمن سلامة المنتج لفترات أطول.ويرى أن وجود مصنع أو معمل في محافظة جرش يسهم في استيعاب كل الكميات التي تنتج سنويا من فواكه متعددة الأنواع والأشكال والأصناف، ويوفر مدخولا جيدا للمزارعين يمكنهم من تغطية نفقات العمل وتسويق منتجهم وتقديم مختلف الخدمات الزراعية لأراضيهم، فضلا عن ضرورة تطوير إنتاجهم وتقديم مختلف أنواع العناية بالأشجار لضمان الحصول على منتوجات زراعية مناسبة.إلى ذلك، قال رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية المعراض المهندس مظهر الرماضنة "إن بلدية المعراض فيها مصنع تصنيع المنتوجات الزراعية وتسويقها، وهو مملوك للقطاع الخاص، وقد قامت البلدية بدعمه وتسهيل مختلف الإجراءات لضمان استدامة عمله وتوسعته في المستقبل وتطوير أنظمة العمل فيه، وهو من المشاريع الناجحة في بلدية المعراض ويوفر فرص عمل للعشرات من أبناء المنطقة".وأضاف الرماضنة "أن المصنع تابع للقطاع الخاص، وهو من يقوم بتأمين المواد الخام، ويستطيع الحصول على المواد الخام من أي موقع زراعي داخل المحافظة التي تتميز بنوعيات وكميات وجودة وفيرة".وكان مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة، قد أكد في حديث سابق لـ"الغد"، أن محافظة جرش تتميز بإنتاج أنواع وأصناف متنوعة من الفواكه الموسمية التي يمكن تصنيعها لأشكال متنوعة يحتاجها كل مواطن ويطلبها الزوار والسياح من مختلف دول العالم، لاسيما وأن تصنيعها يسهم في تسويقها وتطوير المنتج، وتقوم سيدات جرش حاليا بتصنيع المنتج بطرق أولية ويدوية وتحتاج إلى معدات وجهد ووقت وأيد عاملة وتسويق وتطوير.