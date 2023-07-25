الثلاثاء 25 تموز 2023
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جرش: متعطلون بمتاهة البحث الفردي عن عمل ومطالب بتكثيف الأيام الوظيفية

أرشيفية
أرشيفية
 يمضي الشاب عبد المجيد الزعبي من سكان مدينة جرش، ساعات طويلة يوميا بالبحث عن أي فرصة عمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون أي نتيجة، في وقت يتساءل فيه عن أسباب قلة تنظيم الأيام الوظيفية في محافظة جرش والتي تعفي المتعطلين من ما يعتبره متاهة البحث غير المجدي عن الفرص الوظيفية. اضافة اعلان
يقول الزعبي، إن الأيام الوظيفية في محافظة جرش قليلة جدا، وتكاد تكون معدومة، وعدد الوظائف المتوفرة التي يتم الإعلان عنها متواضعة مقارنة بعدد المتعطلين عن العمل من الذكور والإناث، فضلا عن أن نسبة التعيينات الحكومية في محافظة جرش متدنية كونها لواء واحد ولا تحظى بنسب تعيينات كباقي المحافظات.
ويعتقد أن أهم المعضلات التي تواجه الشباب في جرش هي صعوبة الحصول على قروض ميسرة تمكنهم من إنشاء مشاريع خاصة توفر لهم دخلا شهريا، لافتا إلا أن الجهات الإقراضية من بنوك وشركات خاصة محدودة وتشترط على المقترض الوظيفة الحكومية أو توفير ضمانات عقارية أوكفلاء وهذه الشروط جميعها يصعب تحقيقها لشباب متعطلين عن العمل.
الخريج سليمان العياصرة يرى هو الآخر أن الوظائف المتوفرة في محافظة جرش محدودة جدا، وربما معدومة، باستثناء بعض الأعمال الموسمية التي ينافسهم عليها اللاجئون السوريون وأبناء المخيمات، وهي لا تتناسب مع عدد الخريجين، كما أنها تندرج ضمن مهن يصعب على الخريج إتقانها كالعمل في البناء والزراعة والعمل في المطاعم السياحية لمواسم وفترات محددة ومن دون أي حقوق أو امتيازات.
وأكد أنه يحاول المشاركة في الأيام الوظيفية أو الحصول على قرض ميسر من الجهات الإقراضية لغاية البدء بمشروع خاص له، ولكن دون جدوى، كون القروض توضع عليها شروط وقيود يصعب تحقيقها وفرص العمل والوظائف محدودة على الرغم من أنه يحمل شهادة في تخصص هندسة كهرباء السيارات وتخرج منذ 6 سنوات.
ويحاول العياصرة حاله كحال آلاف المتعطلين بالبحث عن فرص في الدول العربية، ولكن ذلك يتطلب شروطا وخبرات ودورات غير متوفرة للشباب الأردنيين، كون هذه المراحل تحتاج إلى وظائف وعمل ميداني ودورات بتكاليف مالية باهظة.
ويرى ضرورة أن يتم تكثيف الأيام الوظيفة في محافظة جرش والتي يتم من خلالها التشبيك بين الباحثين عن فرصة وأصحاب الشركات، وأن لا تبقى عملية البحث عن وظيفة تتم بالطرق التقليدية غير المجدية. 
بدورها، قالت النائب السابق والناشطة هدى العتوم إن نسب الفقر والبطالة ترتفع بشكل مطرد في محافظة جرش وفرص العمل المتوفرة متواضعة وشبه معدومة باستثناء الأعمال الموسمية، ما يدفع بالشباب إلى العمل والبحث عن فرص في المحافظات الأخرى، أو البحث عن عمل في الدول العربية والغربية.
واعتبرت أن من أهم أسباب ارتفاع البطالة بالمحافظة، قلة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية وصعوبة الحصول على قروض شبابية وميسرة ، فضلا عن أن محافظة جرش تعتبر لواء واحدا، وعدد التعيينات محدودة جدا، وقد طالبت جميع الجهات المعنية بضرورة تقسيمها إلى عدة ألوية لزيادة حقوق أبنائها في الوظائف والخدمات ولكن من دون جدوى.
وأكدت العتوم أن الحل هو خلق فرص عمل استثمارية جديدة وإنشاء مشاريع لا سيما وأن المحافظة خسرت أكبر مشروع استثماري وهو مدينتها الصناعية والذي كان من المفترض أن يوفر 5 آلاف فرص عمل.
كما دعت إلى أهمية منح الشباب قروضا ميسرة ليتمكنوا من خلالها إنشاء مشاريعهم الخاصة والتي توفر فرص عمل ودخل شهري وتنقذهم من مشكلة البطالة.
بدوره، قال رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم أن نسبة الفقر في محافظة جرش وصلت الى30 %، ونسبة البطالة 22 %، وهي من أعلى النسب على مستوى الممكلة، لا سيما وأن محافظة جرش محرومة من الوظائف الحكومية كونها لواء واحد ولا يوجد فيها أي مشاريع استثمارية كبرى وقد فقدت أكبر مشاريعها التي كانت تعتزم الحكومة تنفيذه وهو المدينة الصناعية.
وقال إن الخريجين بجرش وعددهم يصل الى مئات الآلاف انفقوا آلاف الدنانير في سبيل إتمام دراستهم الجامعية، ومنهم من باع أراض وعقارات للحصول على التعليم الجامعي على أمل الحصول على وظيفة مناسبة.

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