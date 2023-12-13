"حادث سلحوب" يعيد الذاكرة لحوادث مشابهة.. لماذا تتكرر؟

صابرين الطعيمات

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أعاد تدهور حافلة عند نزول سلحوب تقل طلبة أمس، أسفر عن وفاة 5 وإصابة 35 آخرين، بينهم 5 حالتهم خطرة، و30 حالة بين متوسطة وحرجة، إلى الأذهان حادثا مشابها، وقع قبل 16 عاما، في نفس المنطقة، وأسفر حينها عن وفاة 24 راكبا، و33 إصابة.وأُرجع سبب الحادث آنذاك، إلى عدم سيطرة السائق على الحافلة في نزول شديد الانحدار ووقت تساقط الأمطار، ما أدى إلى اصطدامها بصهريج مياه من الخلف قبل أن تزلق باتجاه نفس الوادي السحيق لتسجل مجزرة مرورية تكررت يوم أمس.تشابه ظروف الحادثين قد يكون مصادفة، بيد أنه يثير في ذات الوقت الأسئلة حول ما إذا كان السبب مرتبطا بوجود خلل في الطريق أو خطأ بشري وربما كلاهما معا.مرة أخرى، تؤكد التحقيقات أن حادث أمس، وقع نتيجة فقدان السيطرة على الحافلة وانزلاقها وخروجها عن مسرب الطريق وتدهورها إلى عمق الوادي المحاذي لما يعرف بـ "نزول سلحوب"، تماما كما جرى بالحادث السابق قبل 16 عاما، في وقت لم تتطرق فيه إلى وجود أي خلل بالطريق.بينما مصدر مطلع في لجنة السلامة المرورية والتي تضم عادة عدة جهات معنية، تواصلت معه "الغد" لمعرفة أي تفاصيل حول وجود خلل ما، فضل عدم الحكم سريعا، وأن الأمر يحتاج لمزيد من التحقق.في المقابل، يؤكد مصدر مطلع في أشغال جرش، أن الحادث وقع على الطريق الدولي مقابل غابة الشهيد وصفي التل، وهو طريق شديد الانحدار ويحاذيه واد سحيق.وأضاف المصدر لـ "الغد"، الطريق عليه حواجز حديدية، إلا أنها لم تمنع الحافلة من الخروج عن المسرب، قائلا "حتى لو كانت الحواجز إسمنتية فهي لن تخفف من شدة الحادث كون المركبات سرعتها عالية وربما ساهم المنخفض الجوي أيضا وعدم التأكد من الجاهزية الفنية واللوجستية للمركبة في وقوع الحادث"."مشاهد مؤلمة"، وصفتها مصادر طبية بمستشفى جرش الحكومي، عن الحالة التي وصل فيها الطلبة الذين أسعفوا إلى قسم الطوارئ جراء تعرضهم للحادث أثناء توجههم من عمان إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة إربد.ووفق ما ذكرت المصادر لـ "الغد"، فإن المصابين أسعفوا إلى قسم الطوارئ بأوضاع صعبة للغاية، في إشارة منها أن بعضهم كانت ملابسه مبللة بالكامل وملطخة بالدماء والطين، نتيجة الظروف الجوية التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث.وقالت المصادر، "على ما يبدو فإن عمليات إنقاذ المصابين تمت أيضا تحت ظروف صعبة وشاقة، إذ من المعروف أن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي واد سحيق، وعمليات الانقاذ في مثل هذه الظروف تحتاج الى جهد ودقة وتركيز".الأمر ذاته أكده أحد المسعفين من كوادر الدفاع المدني الذي وصف عمليات إسعاف المصابين بعد وقوع الحادث بـ" الصعبة والاستثنائية".ولم تصدر بعد أي رواية تفصيلة من الطلبة المصابين حول كيفية انزلاق الحافلة، وكيف وقع الحادث، نتيجة صعوبة التواصل معهم، باستثناء ما ذكره أحد الطلبة وكان يجلس خلف السائق من تفاصيل محدودة قال فيها، "السائق تفاجأ بوجود كاميرة مراقبة للسرعة، وحاول تخفيف سرعة الحافلة ولكنه فقد السيطرة عليها، وأخذت الحافلة بالانحراف يمينا وشمالا ثم انزلقت نحو الوادي".وتابع: "فقدت الوعي ولم أفق إلا وأنا في غرفة العناية وحولي طاقم طبي".حالة الخوف والهلع والألم، تسيطر على الطلبة المصابين وذويهم، فيما تواصل كافة الأطقم الطبية بالمستشفيات التي أسعف إليها المصابون تقديم أقصى درجات العناية.مدير مستشفى جرش الحكوميد. صادق العتوم، قال إن المستشفى استقبل صباح أمس 3 وفيات من أصل 5 وفيات لطالبات، و23 إصابة من أصل 35 إصابة، حالتهم بين متوسطة وخطيرة، مشيرا إلى أنه تم لاحقا تحويل 6 مصابين من ضمنهم سائق الحافلة إلى مستشفى الملك المؤسس ومستشفى الأميرة بسمة في إربد بناء على رغبة رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا خلال زيارته للمصابين بعد وقوع الحادث مباشرة.وبين أن وضع المصابين الصحي والنفسي لا يسمح لهم بالتحدث مع الزوار أو المرافقين أو الأطباء ويحتاج علاجهم إلى أيام طويلة ومن غير المرجح مغادرتهم المستشفى في غضون الأيام القادمة، إلا بعد التأكد التام من شفائهم.وتابع: جميع المصابين وصلوا المستشفى بحالة صعبة، وهم يعانون من حالة صدمة جراء المشاهد المروعة التي عاشوها خلال الحادث وهذا الأمر طبيعي نظرا لما أصابهم.وأكد العتوم، أن المستشفى فعل خطة الطوارئ فور وقوع الحادث والتبليغ عنه من قبل مرتبات الدفاع المدني وقد تم تجهيز الأسرة والأطباء وكافة التخصصات الطبية المطلوبة وتجهيز سيارات الإسعاف والتنسيق مع الجهات المعنية لغاية تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمصابين.وأصدرت مديرية الأمن العام بيانا مقتضبا على لسان ناطقها الإعلامي عامر السرطاوي، جاء فيه "أنّ لجنة التحقيق المرورية المشكلة من إدارة السير أنهت تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب، وخلصت إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق وستتم إحالة القضية للقضاء".لاحقا، قال السرطاوي في بيان تفصيلي، "إنه جرى إجلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لهم"، موضحا "أن الحادث كان لحافلة نقل ركاب على طريق سلحوب أدى إلى انحرافها عن الطريق العام إلى أحد الأودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب".وأشار إلى "أن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ".النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، قال لـوسائل إعلامية إن "إدارة الدوريات الخارجية أبلغت في الساعة 07:20 دقيقة من صباح الأربعاء بتدهور وفقدان سيطرة وانحراف حافلة ركاب واستقرارها في أسفل منحدر واد على طريق إربد عمان مقابل غابة الشهيد وصفي التل منتصف نزول سلحوب باتجاه الشمال".وأضاف "أنه جرى تحريك دوريات للموقع وعاملين ذوي اختصاص إلى موقع الحادثة"، موضحا "أنه جرى تقديم إسعافات أولية للمصابين في الموقع ثم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي ومركز صحي عين الباشا ومستشفى جرش الحكومي، والحادث غير معيق للحركة المرورية، باستثناء إعاقات أحدثها بعض السائقين الفضوليين"، موضحا أن "دقيقة تنقذ حياة مواطن".