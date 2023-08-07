خدمة تجمعات سكانية خارج التنظيم.. التزام أخلاقي يرهق بلدية المعراض

صابرين الطعيمات

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جرش - تشكل تجمعات سكانية خارج التنظيم وضمن الأراضي التابعة لبلدية المعراض بجرش، ضغطا على كاهل البلدية التي بالكاد تستطيع تقديم خدماتها لسكان المناطق التابعة لها، في وقت ينذر استمرار تزايد هذه التجمعات بوصول الخدمات في مناطق التنظيم لمستويات غير مقبولة.وتنتشر هذه التجمعات السكانية التي يقدر عدد سكانها بنحو 20 ألف نسمة بالقرب من مخيم جرش، وهي نتاج توجه أبناء المخيم الى البناء بأراض خارج التنظيم، كسبيل وحيد للتخلص من الازدحام السكاني بالمخيم.وتعتبر بلدة الحدادة التابعة لبلدية المعراض والقريبة من هذه التجمعات، الأكثر تضررا من تزايد البناء بالأراضي الواقعة خارج التنظيم، وفق ما أكده سكان لـ "الغد"، قالوا "نعاني نقصا بالخدمات التي تقدمها بلدية المعراض، التجمعات الجديدة في تزايد ووصل عددها الى أكثر من 7 تجمعات سكانية بعد أن كانت 4 تجمعات، وتتقاسم الخدمات الأساسية مع سكان الحدادة".ويشكو سكان بلدة الحدادة منذ سنوات من تراجع مستوى الخدمات التي تقدم لمنطقتهم نتيجة توزيع مخصصاتها على تجمعات أخرى قريبة منها، وتشكلت بالأصل من قبل سكان مخيم جرش ممن تركوا المخيم واتجهوا للسكن بمناطق خارج التنظيم.وقال المواطن أحمد الزعبي إن بلدة الحدادة لا يتجاوز عدد عمال الوطن فيها 6 عمال، وهم بالكاد يغطون منطقتهم، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات للتجمعات القريبة من بلدتهم، تسبب بتراجع مستوى الخدمات فيها، وخاصة جمع النفايات في فصل الصيف، ما شكل مكاره صحية، عدا عن سوء أوضاع الطرقات وعدم شمولها بمشاريع التعبيد.ويشير رئيس قسم الصحة والسلامة العامة ببلدية المعراض المهندس مظهر الرماضنة، أن بلدية المعراض تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية للتجمعات القريبة من مخيم جرش، والتي يسكنها أبناء المخيم، وهي ما تزال خارج التنظيم وهي: الخلال و المنارة و الجرن و المنشية وقرى أخرى حديثة ما تزال بدون أسماء وهي توسعات لتجمعات سكانية خرجت من مخيم جرش ويصعب حصرها لتعددها.وقال إن هذه التجمعات جميعها تقع ضمن اختصاص بلدة الحدادة، حيث تقدم لهم الخدمات بشكل إنساني واجتماعي، رغم أن ذلك يحمل البلدية أعباء مالية إضافية.وبين أن وزارة البلديات توافق على موازنة بلدية المعراض التي يقدر عدد سكانها بـ62 الف نسمة من دون سكان التجمعات الجديدة، والبلدية تقدم لهم خدمات كغيرها من المناطق المخدومة، لا سيما وأنها تقع في أراضي الحدادة وخارج حدود مخيم جرش الذي تقدم لهم الخدمات لجنة خدمات مخيم جرش.إلى ذلك، قالت مديرة منطقة الحدادة المهندسة آلاء الريموني إن منطقة الحدادة تقدم الخدمات للمنطقة التابعة لها ولجميع القرى الأخرى التي تقع على حدودها مع المخيم، وهي خارج التنظيم أصلا، وهي قرى حديثة وجميع سكانها من أبناء مخيم جرش الذين ابتعدوا عن الضغط السكاني داخل مخيم جرش.وأوضحت أن عدد عمال الوطن المخصص للمنطقة مع الزيادة 8 عمال فقط وعددهم لا يغطي جزءا بسيطا من المساحة التابعة للحدادة وفيها أكثر من 25 حوضا مما شكل مكاره صحية في العديد من القرى والمناطق لا سيما وأن هذه القرى تستخدم كمكبات للنفايات كونها خارج التنظيم. وبينت أن هذه القرى الجديدة المستحدثة وعددها 7 قرى ما تزال خارج التنظيم وتنافس بلدة الحدادة على الخدمات الأساسية من جمع النفايات والإنارة والحاويات وفتح وتعبيد الطرقات وعطاءات الأرصفة وتعاني من تشوهات وما تزال بحاجة إلى طرق ووحدات إنارة وحاويات وغيرها من الخدمات كونها جديدة وغير مخدومة بما يكفي.وأوضحت أن خروجهم من المخيم حرمهم من خدمات وكالة الغوث التي تقدمها لسكان مخيم جرش، مع العلم أن المسافة الفاصلة بين هذه القرى والمخيم بضعة أمتار فقط، وهي امتداد طبيعي وجغرافي للمخيم.من جانبه، أشار رئيس لجنة خدمات المخيم خضر العبسي إلى أن أبناء مخيم جرش بدأوا بمغادرة السكن بالمخيم تدريجيا نحو المناطق المجاورة، لشدة الازدحامات السكانية بالمخيم ونقص الخدمات فيه، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية داخل المخيم الذي يتجاوز عدد سكانه 30 ألف نسمة.وبين أن ظروف أبناء مخيم جرش الصعبة تحد من خروج أعداد كبيرة الى مناطق جديدة إذ يحتاج الخروج الى شراء قطعة أرض والبناء عليها وهذا الأمر مكلف.وأضاف العبسي أن الخدمات التي تقدمها لجنة تحسين المخيم ووكالة الغوث تقدم فقط للسكان داخل حدود المخيم، أما السكان الذي يقطنون خارج حدود المخيم، حتى لو كانوا من أبناء المخيم فهم غير مخدومين والجهة التي تقدم لهم خدمات هي الجهة التي يقطنون ضمن حدودها وهي بلدية المعراض.وقال الخمسيني توفيق محمد من سكان المخيم، إن الآلاف من أبناء المخيم تركوا المخيم بعد شراء أراض ويتحملون مشاق العيش في مناطق خارج التنظيم. وبين أنهم يبحثون عن التوسع والهروب من الضغط الاجتماعي والسكاني داخل المخيم بغض النظر عن مستوى الخدمات التي تقدم لهم في القرى التي تقع خارج التنظيم.وقال المواطن أحمد مجدلاوي إن هذا الخروج من داخل المخيم الى مناطق مجاورة خارج التنظيم ليس بجديد، رغم علم أبناء المخيم أن هذه المناطق غير مخدومة كما يجب، موضحا أن هذه التجمعات في تزايد ويجب اتخاذ إجراءات استباقية حتى لا نصل لمرحلة العجز عن تقديم الخدمات لبلدة الحدادة والتجمعات المحيطة بها.