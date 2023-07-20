خسائر حريق وادي الشام ليوم أمس تقدر بـ50 دونما

صابرين الطعيمات

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وقال مدير حراج جرش المهندس فايز الحراحشة لـ"الغد"، إن خسائر الحريق ليوم يوم أمس تقدر ب50 دونما من الأشجار الحرجية وفيها أنواع متعددة من الأشجار الحرجية وإبرزها السنديان والبلوط والملول واللزاب.وما زالت الفرق متواجدة في الموقع حتى هذه اللحظة؛ بهدف السيطرة على الحريق في حال تجدده لاسيما وأن الرماد والجمر ما زال موجودا في جذور الشجر الكبيرة، ومن المتوقع أن تشتعل بفعل ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في منطقة الحريق .وتعرض يوم أمس عدد من كواد الدفاع المدني أثناء قيامهم بإطفاء النيران والسيطرة على الحريق مما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم العامة جيدة .وأكد الحراحشة أن الكوادر ما زالت تقوم بفتح خطوط نار وطرق زراعة بهدف منع انتشار النيران وتسهيل وصول فرق الإطفاء بسرعة إلى مختلف المواقع ولن يتم ترك الموقع من أي كادر إلا بعد الاطمئنان من الانتهاء من عمليات التبريد التي تستمر أيام وضمان عدم تجدد النيران تجنبا لمزيد من الخسائر في الغابة التي تجاوزت مساحة الضرر فيها أكثر من 500 دونم من الأشجار الحجرية التي يقدر عمرها بمئات السنوات وهي من أكبر الحرائق التي تتعرض لها محافظة جرش منذ سنوات وعلى الأغلب هي حريق مفتعلة ولن يتم التهاون مع كل عابث في الثروة الحرجية.