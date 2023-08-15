الأربعاء 16 آب 2023
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رغم الحر.. حركة نشطة بـ"جرش الأثرية" مدعومة بتوزيع القبعات والمياه للسياح

موظفان من مديرية سياحة جرش يوزعان مياها صحية على السياح لتخفيف آثار الحر - (الغد)
موظفان من مديرية سياحة جرش يوزعان مياها صحية على السياح لتخفيف آثار الحر - (الغد)
جرش – يشهد الموقع الأثري في مدينة جرش حركة سياحية نشطة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الأجواء الحارة غير المحتملة، في وقت حرصت مديرية السياحة ودائرة الآثار على توفير خدمات الحفاظ على سلامة الزوار، بتوزيع المياه والقبعات عليهم ومراقبة جولاتهم مع تجهيز سيارة إسعاف داخل الموقع الأثري.اضافة اعلان
وقال مدير سياحة جرش حسام محارمة إن وزارة السياحة والآثار قامت بوضع خطة مراقبة للزوار في مثل هذه الظروف الجوية الإستثنائية، حرصا على سلامة زوار المدينة الأثرية من التعرض لضربات الشمس المباشرة أو أي عارض صحي آخر في ظل نشاط الحركة السياحية للموقع هذه الفترة من قبل الزوار الأجانب والسياحة الداخلية أيضا، إذ وصل العدد إلى 800 زائر يوميا.
ويقوم موظفون بمديرية السياحة بتوزيع عبوات المياه الصحية والقبعات على الزوار كافة في مختلف المواقع، فضلا عن تواجد سيارة إسعاف وفريق من مرتبات الدفاع المدني داخل الموقع الأثري لضمان سرعة تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأي حالات صحية طارئة، قد تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. 
ويعتبر محارمة أن حركة زوار المدينة الأثرية جيدة وغير مسبوقة في مثل هذه الظروف الجوية ومع انتهاء إجازة المغتربين وانشغال السياحة الداخلية بعدة مناسبات اجتماعية والظروف الاقتصادية.
وبين أن الحركة السياحية على المستويين الداخلي والخارجي أعلى هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت الحركة فيها أقل.
ويتوقع أن يستمر نشاط الحركة السياحية خلال الأسابيع المقبلة، بحسب حجوزات المكاتب السياحية ونشاط الوزارة في جذب الزوار وإعداد برامج تشجيعية للسياحة الداخلية لزيارة المواقع الأثرية خاصة مدينة جرش.
في المقابل، يواصل عمال النظافة العاملون في مديرية السياحة ومديرية الآثار أعمال تنظيف الموقع وإزلة الأعشاب الجافة، لمنع تواجد الزواحف والحشرات التي قد تشكل خطرا على الزوار أو تتسبب باندلاع الحرائق التي تكررت في أعوام سابقة عند ارتفاع درجات الحرارة. 
ووفق مدير آثار جرش محمد الشبلي، فإن عدد العاملين داخل الموقع وهم على نظام المشاريع بلغ 50 عاملا، وقد تم تخفيض ساعات عملهم حاليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة لضمان عدم تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وتركيز عملهم في ساعات الصباح والمساء وتوزيع المياه الباردة والقبعات عليهم داخل الموقع حرصا على سلامتهم. وبين الشبلي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها المملكة في فصلي الصيف والشتاء.
وأوضح أنه قد تم رش كافة المواقع بالمبيدات اللازمة للقضاء على الزواحف والقوارض التي تتكاثر في فصل الصيف، ويتم متابعة حملات الرش بشكل دوري من قبل بلدية جرش الكبرى ومديرية الآثار.
كما أشار إلى إجراءات تم اتخاذها هذه الفترة للتخفيف من الأحمال الكهربائية الزائدة وفق تعليمات مباشرة من وزارة السياحة والآثار.
ويتواجد موظفو دائرة الآثار العامة في مختلف المواقع بين الزوار لضمان تجولهم بسهولة داخل المدينة الأثرية، ومراقبتهم وتقديم مختلف أشكال المساعدة في حال تعرضوا لأي عارض صحي بسبب ارتفاع درجات الحرارة كون نسبة كبيرة منهم من فئة كبار السن ويحتاجون إلى رعاية خاصة ومراقبة مستمرة، وفق الشبلي. 
من جانبهم، أبدى زوار محليون وسياح من دول عربية وأجنبية ارتياحهم من الإجراءات التي تتبعها الجهات المعنية من أجل ضمان سلامتهم أثناء تواجدهم بموقع المدينة الأثرية. 
يقول عبد المولى الجعفري من الكويت، "شعور جميل أن تلقى كل هذا الاهتمام، لم أتوقع أن يكون هناك خدمات تعكس الاهتمام الزائد بالزوار، بصراحة الأمر يستحق الإشادة".  
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