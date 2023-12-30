سد الملك طلال بأراضي برما.. عبء وجود وعدم استفادة

صابرين الطعيمات

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يتحمل سكان قضاء برما تبعات وجود سد الملك طلال في أراضي القضاء سيما مشكلة انتشار الحشرات والبعوض من دون الاستفادة من مياهه، في وقت تتطلع بلدية برما ومنذ سنوات إلى منحها قطعة أرض مجاورة للسد لغايات إنشاء مشروع استثماري سياحي.وجود السد في أراضي القضاء كان يفترض أن ينعكس على سكانه بالفائدة ليس أقلها تزويد مزروعاتهم بالمياه أو السماح لهم بإنشاء مشاريع استثمارية بالقرب من حرم السد، إلا أن الحاصل- وفق سكان- عدم الاستفادة نهائيا نتيجة ذهاب مياه السد لصالح الأراضي الزراعية بالغور.في المقابل، تتميز منطقة السد بطبيعة جميلة وجاذبة، وهو الأمر الذي أحيا آمال بلدية برما باستغلال هذه الميزة عبر إنشاء مشاريع استثمارية سياحية تعود بالفائدة على موازنتها الركيكة.الحاصل، أن سنوات مرت وأهالي القضاء تحت عبء وجود السد بالقرب من قراهم، فيما تستمر مطالبتهم بضرورة منحهم كميات من المياه لغايات استغلالها بالزراعة.ووفق الناشط المجتمعي نضال البرماوي، فإن القضاء محروم من الاستفادة من مياه السد وهي تروي مزارع الأغوار ولا يستفيد منها مزارعو برما نهائيا، ولا يسمح لهم ولغيرهم من الهيئات الاجتماعية والحكومية والشبابية والتطوعية بإقامة أي مشروع استثماري أو تجاري أو سياحي أو الاستفادة من الميزات السياحية لموقع السد.ويعتقد البرماوي أن أهالي برما بأمسّ الحاجة لمشروع استثماري كبير بالقرب من سد الملك طلال الذي لا يبعد سوى مئات الأمتار عن مناطقهم السكنية لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة وتنشيط الحركة السياحية والتجارية، منها على سبيل المثال مشروع مطعم سياحي ضخم أو شاليهات سياحية أو مشروع فندق.في حين، يشكو سكان بلدة همتا التابعة لقضاء برما، أقرب القرى إلى سد الملك طلال، من تكاثر الحشرات والبعوض بسبب المستنقعات المائية، بحكم قرب القرية من منطقة السد وعيون وينابيع المياه التي تشكل مستنقعات ملوثة تتسبب بإصابة السكان بأمراض جلدية.وقال أحد أبناء القرية أحمد الشاعر إن المستنقعات المائية تشكلت بسبب العيون والينابيع القريبة من سد الملك طلال، وإن المسافة بينهم وبين السد لا تزيد على 500 متر، وهذه التجمعات المائية بيئة لتكاثر البعوض والحشرات والذباب المنزلي.من جهته، يرى رئيس بلدية برما عقاب السلامات أن بلدية برما تعرضت للظلم جراء استملاك آلاف الدونمات من أراضيها الزراعية لسد الملك طلال، ومزارعو القضاء محرومون من الاستفادة من المياه في الزراعة، وتستخدم المياه لري المزروعات في الأغوار، ولم يستفد أهالي بلدة برما من السد زراعيا وسياحيا رغم أن مياهه محاذية لمساحات واسعة من أراضي القضاء.وبين أن البلدية خاطبت مختلف الجهات المعنية في سبيل تخصيص 100 دونم من الأراضي التي تقع داخل حرم السد لغاية الاستثمار فيها ولكن دون جدوى، لا سيما وأن البلدية ترغب في إنشاء مشروع استثماري خاص بها يوفر دخلا شهريا ثابتا يدعم موازنتها كمشروع بناء فندق أو شاليه أو مطعم ومتنزهات وحدائق ألعاب لأبناء القضاء والزوار ولم تتم الموافقة على أي مشروع لغاية الآن.وتفتقر بلدية برما لأي مشروع خدمي أو استثماري، من الممكن أن يرفد موازنتها بموارد مالية ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، في وقت اقتصرت فيه خدماتها بعد أن قضمت رواتب موظفيها أغلب موازنتها على جمع النفايات ومحاولات متواضعة لترقيع الشوارع المتهالكة.من جانبه، أكد مصدر في سلطة وادي الأردن، أن مساحات واسعة من أراضي سد الملك طلال وما يجاورها كانت ملكا للمواطنين، وقد تم استملاكها منهم في السابق، فيما المساحة الأكبر والأجمل من منطقة السد توجد ضمن أراضي قضاء برما في محافظة جرش.ولفت المصدر أن فكرة الاستثمار وتأجير الأراضي كانت مطروحة في وقت سابق وتم تدارسها من قبل "السلطة"، التي حصلت على الاستشارات القانونية بخصوص ذلك، وهي من الأفكار الرائدة، إلا أن السلطة أوقفت الفكرة حاليا لأسباب قال إنها "غير واضحة".وأكد أن الاستثمار بالشراكة مع كافة القطاعات من التوجهات الريادية، ومن الممكن أن تنفذ على أرض الواقع في السنوات المقبلة.