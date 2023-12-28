شوارع ببلدية النسيم.. خارج الخدمة وسط عجزها عن تأهيلها

صابرين الطعيمات

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فيما تعاني شوارع مناطق تتبع لبلدية النسيم بمحافظة جرش من أوضاع متردية، تتفاقم الأمور مع تساقط الأمطار لتصبح أجزاء من هذه الشوارع خارجة عن الخدمة ولا يمكن السير عليها، في وقت تواصل البلدية تأكيد عجزها بالكامل عن إجراء اي عمليات تأهيل في ظل موازنة بالكاد تكفي لتقديم خدمات النظافة.هذا الوضع والذي يصفه سكان مناطق قفقفا والمشيرفات وكفرخل وبليلا بـ "المأساوي"، يدفعهم إلى البحث عن مسارات وطرق مختلفة بديلة منها ما قد يكون زراعيا، تجنبا للسير على شوارع لا تصلح للسير نتيجة تهالك بنيتها التحتية واهتراء طبقتها الأسفلتية وانتشار الحفر العميقة فيها.ويقول سكان أن ما يزيد الأمر سوءا؛ غياب الإنارة عن غالبية الطرق، مشيرين إلى أنهم ومنذ سنوات وهم يطالبون بضرورة إجراء أعمال صيانة للشوارع وتركيب وحدات إنارة ولكن دون جدوى.وقال عارف الزبون إن شوارع قرى وبلدات عديدة تابعة لبلدية النسيم لم تشملها أعمال صيانة أو تعبيد منذ سنوات، ويتكشف حجم الضرر فيها بعد تساقط الأمطار، وتتكرر فيها حوادث سير كونها تفتقد لخدمة الإنارة. كذلك وقد تعطلت وحدات الإنارة في مساحات واسعة من القرى وخاصة في قفقفا والمشيرفات وكفرخل وبليلا.وبين المواطن عبد الكريم الحراحشة أن الأعمال التي تقوم بها البلدية حاليا هي جمع النفايات فقط لا غير، ولا تقوم بتركيب وحدات إنارة بين المنازل وهي متعطلة منذ سنوات، ما يضطر المواطنين إلى زيادة عدد وحدات الإنارة أمام منازلهم لحمايتها لتحقيق أدنى مستوى من الرؤية خلال المساء.ويقر رئيس البلدية عبد الغفور الحراحشة بأن أوضاع الشوارع في المناطق التابعة للبلدية متردية وتحتاج إلى إعادة تأهيل، وهو ما لا تستطيع البلدية بموازنتها الضعيفة القيام به.ويصف الحراحشة أوضاع الطرقات بمناطق البلدية بـ "المتردي" وأصبحت بحاجة إلى صيانة وتعبيد، وهو ما لا تستطيع البلدية فعله باستثناء تنفيذ عمليات ترقيع لمواقع متضررة بشكل كبير وتلحق ضررا بمركبات السائقين وتتسبب بحوادث سير.ولفت إلى أن ما زاد أوضاع الطرق ترديا، إقدام الأشغال على استحداث تحويلة غير مؤهلة من جسر رحاب إلى جسر النعيمة، ما أجبر سالكي الطريق إلى استخدام طرقات القرى التابعة لبلدية النسيم وزيادة الحركة المرورية عليها، وأدى ذلك إلى تكشف عيوبها وأصبحت بحاجة إلى التعبيد والصيانة المتكررة حتى تتناسب مع زخم الحركة المرورية كونها غير مؤهلة لحركة سير نشطة وهي طرق قروية وبالكاد تخدم السكان. وكشف تساقط الأمطار عن عيوب هذه الطرقات ومن المتوقع أن تزداد سوءا بعد انتهاء فصل الشتاء، وفق الحراحشة.وقال إن نسبة العجز في موازنة البلدية تبلغ 100 % ورواتب الموظفين على الحساب المكشوف ولا يوجد مخصصات لصيانة الطرق وتعبيدها واكتفت البلدية هذا الموسم لتنظيف قنوات تصريف المياه وفتح المناهل واستئجار بعض الآليات لتنظيف الطرق من الحصى والأتربة بعد تساقط الأمطار.وبين، أن البلدية ما تزال تنتظر تركيب وحدات إنارة جديدة موفرة للطاقة، ضمن مشروع على حساب وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجميع بلديات الشمال، لافتا أنه وحال تركيب الوحدات الجديدة سيوفر ذلك على البلدية آلاف الدنانير التي تتحملها كأثمان لفواتير الكهرباء، مشيرا أن الإسراع في تركيب هذه الوحدات التي تنتظرها البلدية منذ عامين أمر ضروري وملح، كون العديد من القرى والبلدات أصبحت بدون إنارة نهائيا، والأحياء التي توجد فيها وحدات إنارة عددها متواضع جدا.