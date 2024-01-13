السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضبط 3 آبار زراعية مخالفة في جرش

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ضبط 3 آبار زراعية مخالفة في جرش
ضبطت الجهات المتخصصة في محافظة جرش، ثلاث آبار زراعية غير مرخصة .
وقال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، إنه جرى الكشف على 10 آبار للتأكد من الالتزام باشتراطات التراخيص تبين أن 3 منها مخالفة ولم تصوب أوضاعها ما استدعى اتخاذ إجراءات بشأنها.اضافة اعلان
وأضاف لوكالة (بترا) أن مالكي الآبار طلب منهم مراجعة مديرية مياه جرش لاستكمال تجديد الترخيص حسب الأصول، مشيرا إلى تشكيل لجنة وتوجيهها بضرورة تكثيف الجولات على الآبار للتأكد من مدى تطبيقها لاشتراطات التراخيص.
وبين أن اللجنة ستنفذ جولات غير معلنة على الآبار المرخصة لغايات الزراعة، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والغايات التي رخصت من أجلها .
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