ضبط 30 تنكة زيت زيتون مغشوش

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جرش - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كمية من زيت الزيتون المغشوش قدرت بنحو نصف طن في محافظة جرش.وقال مدير عام المؤسسة د. نزار مهيدات، إن الضبط جاء بناء على ملاحظة وردت من مديرية الأمن العام في المحافظة، أفادت بضبط كمية من زيت زيتون، منقولة بواسطة مركبة قدرت بنحو 30 تنكة وبوزن نصف طن.وأضاف، أنه تبين بالفحص الحسي للزيت، وجود رائحة ولون غير طبيعي، ما استدعى التحفظ عليه وسحب عينات للفحص المخبري، للتأكد من جودته وصلاحيته للاستهلاك البشري.وفي السياق ذاته، أغلقت الفرق بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة، مستودعاً ضُبط داخله تنك زيت وعبوات صبغة وجالونات بلاستيكية فارغة، تستخدم في غش زيت الزيتون.وأكد مهيدات، استمرار الإجراءات الرقابية والتوعوية المبذولة من قبل المؤسسة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى سمعة هذا المنتج الوطني التقليدي الذي بات يصدر للكثير من الدول حول العالم، ويحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية، لما يتمتع به من جودة ومطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة. - (بترا)