كلية الصيدلة في "جرش" تحتفل بأداء قَسم المهنة لخريجيها

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احتفلت كلية الصيدلة بأداء قَسم المهنة للطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور شادي غرايبة، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة وذويهم، برعاية نائب رئيس جامعة جرش لشؤون الكليات العلمية الدكتور أحمد الحوامدة.وبارك الحوامدة للخريجين أدائهم قَسم المهنة، معربًا عن سعادته بتخريج كوكبة من طلبة الكلية والذين تتلمذوا على يد كفاءات علمية متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذي يتمتعون بخبرات أكاديمية، وبحثية، وبسمعة علمية طيبة.مؤكدًا فخره واعتزازه بطلبة كلية الصيدلة، وقال نتطلع اليكم بعين بصيرة ثاقبة لتكونوا سفراء لجامعتكم في مختلف القطاعات الطبية والصحية التي ستنتمون إليها يومًا، وبارك لذويهم فرحتهم بأبنائهم وقد حصدوا ما زرعوا فيهم من تحدٍ واصرار على مواصلة مسيرتهم التعليمية التي تقودهم للولوج إلى سوق العمل ليصبحوا أفرادًا مهنيين يقدمون خدمات جلية لأبناء وطنهم بكل أمانة.من جانبه أعرب الدكتور الغرايبة عن سعادته برؤية طلبة الكلية وقد أصبحوا على عتبات التخرج، واتمام الدراسة الجامعية و بداية الحياة العملية، متمنيًا منهم بذل كل الجهود الممكنة في خدمة مهنتهم، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح.والقت الطالبة الأولى على دفعتها نيابة عن زملائها الخريجين أسماء ياسر كلمة عبرت من خلالها عن امتنانها وزملائهما لجامعة جرش التي نهلوا منها العلم، وكانت السبب في وصولهم إلى هذه المرحلة، والخروج مسلحين بالعلم الوافر الذين كسبوه من أساتذتهم الذين ما توانوا يومًا عن تقديم العون والمساعدة لهم، مقدمًة شكرها لذويها وذوي زملائها على سهرهم وتعبهم مع أبنائهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.وقدمت مغترب تحدثت من خلالها عن تجربتها العيش بعيدًا عن الأهل والمصاعب التي واجهتها في سبيل تحقيق حلمها بالحصول على الشهادة الجامعية الأولى في الصيدلة.وتم عرض فيديو أحتوي على صور الطلبة المتوقع تخرجهم وسط أهازيج وتصفيق من الحضور.وفي نهاية الحفل الذي أعدته ونظمته الدكتورة صدّيقة صابر وتولى عرافته الطالبة دانا النابلسي، والطالب محمد إبراهيم سعد، تلا الدكتور عبد الهادي الجعفري عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة القَسم للطلبة الذين رددوا القَسم ورائه وسط فرحة عارمة من الحضور.بعدها سلم الحوامدة الشهادات التقديرية على الخريجين.