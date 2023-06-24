لوقوعه وسط السوق.. العلاج بمستشفى جرش يبدأ بمشقة الوصول إليه

صابرين الطعيمات

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جرش – يحتاج المراجع للوصول إلى مستشفى جرش الحكومي التعامل مع أزمات سير خانقة نتيجة وقوعه وسط السوق التجاري بالمدينة، والتي تعاني من ضيق بشوارعها وإرباكات مرورية لا تنتهي، في وقت قد يعني التأخر بتلقي العلاج للحالات الطارئة حدوث مضاعفات منها ما يصل الى درجة "الخطرة"، وفق مراجعين ومختصين.نصر الزعبي من قرية نحلة، كان قد عاش ساعات عصيبة أثناء إسعاف شقيقه الذي تعرض لحادث سير واضطر إلى نقله لقسم الطوارئ بمستشفى جرش في تجربة وصفها بـ"مشقة تضاعف الألم".يقول الزعبي، "استغرق إسعاف شقيقي الذي كان يعاني من كسور إلى قسم الطوارئ وقتا طويلا، حاولت فيه جاهدا أن أتخطى الأزمات التي واجهتني، في لحظات شعرت وأنا أسمع صراخ شقيقي من ألمه أن إنقاذه أمر مستحيل".ويتابع الزعبي، "تغيير موقع المستشفى ونقله خارج وسط المدينة بات أمرا ضروريا مرتبطا بإنقاذ أرواح المواطنين".السبعيني يحيى الريموني هو ايضا يشكو من معاناة الوصول الى مستشفى جرش الحكومي، يقول الريموني إنه "يحرص على الوصول إلى العيادات الخارجية بالمستشفى قبل بدء الدوام بساعتين تقريبا لتجنب الإرباكات المرورية، لا سيما وأن تأخره عن دوره يعني الانتظار لساعات أطول رغم حالته الصحية السيئة".ومع تزايد المراجعين الذين يقدر عددهم اليومي بالمئات، بات مطلب نقل مستشفى جرش الحكومي من خارج السوق الى منطقة يسهل الوصول السريع اليها مطلبا ملحا، يعززه ايضا حاجة أقسام المستشفى المستمرة الى التوسعة والتحديث والتي لا يمكن تحقيقها في ظل الموقع الحالي للمستشفى.وبحسب إحصائيات المستشفى فإن قسم الطوارئ يراجعه يوميا 800 حالة، بينما يراجع العيادات الخارجية أكثر من 600 مراجع يوميا وهي أعداد تعتبر كبيرة وتزيد الضغط على الأقسام الحيوية في المستشفى الذي يتوسط خمس محافظات ويستقبل حالات حوادث الطريق الدولي وأبناء المخيمات في جرش فضلا عن أهالي جرش وهو المستشفى الحكومي الوحيد بالمحافظة.ويطالب أهالي جرش منذ سنوات بنقل مستشفى جرش الحكومي إلى أطراف المدينة وفي موقع بعيد عن التجمعات السكانية والوسط التجاري الذي يشهد ازدحامات مرورية وأزمات سير تعرقل مرور سيارات الإسعاف والسيارات التي تنقل المرضى إلى المستشفى، فضلا عن الحاجة لتوسعة المستشفى وزيادة عدد الكوادر العاملة حتى يتناسب مع حجم الضغط على مختلف أقسامه وهو الأمر المستحيل مع موقع المستشفى الحالي.ويؤكد أطباء ومهتمون بالقطاع الصحي، أن نقل مكان المستشفى وتوسعة أقسامه وتحديث وتطوير الخدمات الصحية فيه بات ضرورة ملحة ومطلبا شعبيا.ووفق الدكتور هاني العقيلي الذي عمل سابقا في مستشفى جرش، فإن المستشفى يحتاج إلى المزيد من الاختصاصات الطبية الحيوية منها أختصاصي قلب وغدد صماء وجهاز عصبي وبحاجة إلى كادر تمريضي متخصص، لا سيما وأن عدد الممرضين الحاليين غير كاف وحصة جرش من التعيينات متواضعة مقارنة مع المحافظات الأخرى، موضحا أن اعتبار جرش كلواء واحد وفق التقسيمات الإدارية يقلل من حصتها بالتعيينات الحكومية على مستوى الممكلة.ويرى العقيلي أن عدد المرضى الذين يخدمهم المستشفى كبير جدا مقارنة بالمساحة والخدمات الطبية التي يمكن تقديمها، مؤكدا حاجته إلى مختبرات طبية وكوادر فنية وطبية وبحاجة إلى تخصصات نادرة وزيادة الخدمات الصحية في العديد من الأقسام كونه المستشفى الوحيد الذي يخدم محافظة جرش والمحافظات القريبة ومخيمات اللاجئين وحالات حوادث الطرقات.وبطبيعة الحال، لا يخفي العقيلي خطورة تأخر الحالات الطارئة عن الوصول إلى المستشفى وتلقي العلاج، وهو الأمر الذي يضاف الى جملة المشاكل التي يفرزها موقع المستشفى الحالي.ويقول حمزة العتوم من سكان جرش، إن المستشفى بموقعه الحالي لا يخدم عملية تطوير وتوسعة خدماته، لافتا الى صعوبة الوصول الى قسم الطوارئ في أوقات الذروة نتيجة الأزمات المرورية التي تشهدها شوارع مدينة جرش، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل خطرا على الحالات الطارئة.بدوره، قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم إن المستشفى يخدم أهالي محافظة جرش ومخيمات جرش واللاجئين السوريين وحالات حوادث الطريق الدولي وهو مجهز بكافة التجهيزات الطبية الحديثة، إلا أن موقع المستشفى داخل الوسط التجاري يتسبب بازدحامات مرورية وإرباكات في حركة السير داخل المستشفى والمناطق المحيطة به على مدار الساعة.ويعتقد العتوم أن الحل حاليا هو نقل المستشفى إلى منطقة تقل فيها التجمعات السكانية ويسهل الوصول إليها وبعيدة عن الازدحامات المرورية وتتناسب مع طبيعة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى ويتوفر فيها مواقف كافية للمركبات، لا سيما وأن محافظة جرش فيها مواقع مختلفة مناسبة وبيئة جميلة تتناسب مع إقامة منشأة طبية.وأوضح العتوم أن وزارة الصحة والديوان الملكي نفذا وعلى أكثر من مرة مشاريع توسعة للمستشفى بمختلف الاتجاهات والمساحات المتوفرة، إلا أن مختلف الأقسام تعاني من الضغط الدائم بعدد المراجعين الكبير وهي بحاجة مستمرة إلى مشاريع توسعة وتحديث كونه المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة ويخدم جميع الفئات والمستفيدين من الخدمات الطبية.وبين أن المستشفى شمله العديد من أعمال التوسعة ضمن المكارم الملكية وبعض أعمال التوسعة على نفقة وزارة الصحة وبعض الهيئات الأخرى وهذه الأعمال شملت جميع الأقسام وبحدود سعة قصوى تمكن المستشفى من تقديم خدمات صحية أوسع وأشمل في مختلف التخصصات.وأكد العتوم أن تحويل المستشفى إلى مستشفى تعليمي شكل نقلة نوعية ومتقدمة في الخدمات الصحية المقدمة، وحقق حلم الجرشيين في تطوير نوعية وخدمات المستشفى الطبية.من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار والسياحة في مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات إن نقل مستشفى جرش الحكومي وإبعاده عن الازدحامات والإرباكات المرورية أصبح من المطالب الملحة، كون عدد المراجعين في تزايد مستمر، وموقعه الحالي لا يتناسب مع هذه الزيادة ويجب أن يتم نقله إلى أطراف المدينة وفي موقع بيئي مناسب وبعيد عن التجمعات السكانية.وتوقع أن بناء مستشفى جديد إن توفرت قطعة أرض مناسبة لن تقل كلفته عن 10 ملايين دينار ويمكن أن تخصص من موازنة مجلس المحافظة على عدة سنوات، مؤكدا أن الأهم هو البدء بالمشروع حتى يكون جاهزا بعد عدة سنوات، لا سيما وأن الضغط على الخدمات الصحية في مستشفى جرش الحكومي بتزايد مستمر.