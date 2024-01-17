الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مخطط جرش الشمولي".. آمال تنموية بإدراج "الإدارة المحلية"

مبنى وزارة الإدارة المحلية-(أرشيفية)
مبنى وزارة الإدارة المحلية-(أرشيفية)
 رغم وعود رسمية مستمرة للجرشيين بإنجاز مشروع المخطط الشمولي الذي حظي على موافقة مبدئية، ما يزال المشروع في أدراج وزارة الإدارة المحلية، رغم أهميته بتطوير المحافظة صناعيا وزراعيا وسياحيا، أسوة بمحافظة عجلون الذي أثبت مشروع مخططها الشمولي نجاحا على طريق التنمية السياحية وإلاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، وفق رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة الدكتور يوسف زريقات.اضافة اعلان
ويرى زريقات أن المخطط الشمولي يجذب الاستثمارات بمختلف أنواعها، بتقديم الإعفاءات والتسهيلات والامتيازات التي تمنح للمشاريع.  
وأكد زريقات أن وزارة الإدارة المحلية وافقت مبدئيا على مشروع المخطط الشمولي، بعد انتهاء دراسات المشروع، غير أن مجلس المحافظة ما يزال ينتظر الموافقات النهائية للمشروع وتخصيص موازنة حتى يتم البدء بالمشاريع الحيوية للمخطط  ومن أبرزها الحصول على الإعفاءات والتخفيضات لجذب الاستثمارات السياحية إلى محافظة جرش.
ولفت إلى أن محافظة جرش بأمس الحاجة لمخطط شمولي تنموي، كونها تفتقر للمشاريع الصناعية والسياحية وتعاني من مشكتلي الفقر والبطالة.
وأوضح أن المخطط الشمولي هو المنقذ لمحافظة جرش سياحيا واقتصاديا، نظرا لنسبة التراجع الكبير في السياحية الداخلية، وانخفاض الموازنات وإلغاء مشروع المدينة الصناعية بشكل نهائي، ما يستدعى البدء بمشروع المخطط الشمولي الذي سيكون بمثابة منقذ لواقع محافظة جرش المحرومة من أية فرص استثمارية كباقي محافظات المملكة.
وأكد أن السياحة الداخلية في محافظة جرش في أطوارها النهائية، سيما وأن المحافظات الأخرى تستقطب آلاف الزوار بمشاريع سياحية جديدة مثل مشروع تلفريك بعجلون، إضافة إلى مشاريع صناعية عديدة تشغل آلاف الأيدي العاملة، مشيرا إلى حاجة المحافظة لمشاريع واستثمارات سياحية، وأهمها فنادق سياحية وشاليهات لتطوير السياحة البيئية وسياحة المغامرات.
وأضاف أن مشروع  المخطط الشمولي يهدف كذلك إلى تغير تصنيف الأراضي، وطرق البيع والشراء والفرز، بمخططات شمولية جديدة تسهل البيع والشراء، خاصة وأنه تم البدء بعملية تأجير الأراضي بمواقع مميزة لغايات الاستثمار فيها بمبالغ رمزية كما تم البدء بعملية توزيع الأراضي للاستثمار في سد الملك طلال لغايات الاستثمار السياحي، فضلا عن تعبيد الطرق الزراعية التي أصبحت البلديات مسؤولة عن تعبيدها وتجميل مداخل المدينة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمود العتوم إن المشاريع الاستثمارية تخرج من محافظة جرش تدريجيا بسبب الإجراءات والتعقيدات الضريبة واللوجستية والفنية في مختلف القطاعات، وأهم هذه المشاريع المدينة الصناعية ومشاريع سياحية أخرى لم تنفذ لغاية الآن مثل مشاريع ربط المدينة الحضرية بالأثرية، ووادي الذهب، والسوق العتيق، معتبرا أن مشروع المخطط الشمولي حال انجازه من شأنه المساهمة بتنفيذ هذه المشاريع المتعثرة.  وبين أن المخطط  يسهل إجراءات العمل ويفتح باب الاستثمارات أمام القطاع الخاص لإنقاذ القطاع السياحي والاقتصادي والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات بمختلف أشكالها إلى محافظة جرش أسوة بمحافظة عجلون التي تتشابه فيها كافة الظروف وأثبت مشروع مخططها الشمولي نجاحا باهرا وأهم إنجازاته مشروع تلفريك عجلون.
وأضاف أن جرش تفتقر للمشاريع الاقتصادية والسياحية وما تبقى فيها من مشاريع في مراحلها النهائية قبل الإغلاق، ما يستدعي تكاتف الجهود في سبيل إنقاذها وتحفيزها من خلال الخصومات وتخفيف الإجراءات عليها حتى يتمكن اصاحبها من الاستمرار بهذه المشاريع دون أية عوائق.
ولم تحصل "الغد" رغم المحاولات المتعددة على أي رد من وزارة الإدارة المحلية التي ماطلت بتقديم أية معلومات حول مصير مشروع المخطط الشمولي بجرش. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1000172017

جرش: لجنة لإعادة تقييم رسوم الأطاريف للوسط التجاري

14 كانون الثاني 2024
محافظة جرش

رغم التخفيضات والعروض.. الركود يقسو على تجار جرش

13 كانون الثاني 2024
534754_5_1705141449

ضبط 3 آبار زراعية مخالفة في جرش

13 كانون الثاني 2024
جانب من محمية غزلان دبين التي سيتم توأمتها مع متنزه المعراض بجرش - (الغد)

استلام بلدية المعراض "محمية الغزلان" يضع مشروع متنزهها القومي على المحك

10 كانون الثاني 2024
سد الملك طلال - (تصوير- ساهر قدارة)

مجلس محافظة جرش أمام مأزق ضعف الموازنة وضخامة المطالب

06 كانون الثاني 2024
مستشفى جرش الحكومي

مغادرة جميع إصابات حادث الحافلة من مستشفى جرش الحكومي

05 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

محاكمة إسرائيل في لاهاي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يسود عدم اليقين في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ1 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ1 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ1 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 