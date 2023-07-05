مع بدء التحضير له.. مطالب بتفعيل مشاركة الجرشيين بمهرجان مدينتهم

صابرين الطعيمات

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مع بدء التحضيرات الفنية واللوجستية في المدينة الأثرية بجرش تمهيدا لانطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37 نهاية الشهر الحالي، تتعالى مجددا أصوات الجرشيين المطالبة بزيادة مشاركتهم المتواضعة بالمهرجان الذي يعتبر الأكبر على مستوى المملكة.ويرى جرشيون أن مشاركتهم بفعاليات المهرجان وإدارته ما تزال متواضعة ودون الطموح، مقارنة بعمر المهرجان وموقعه وسط مدينة جرش ودوره في تسويق المدينة في مختلف دول العالم، قائلين "لا يستفيد سكان المدينة كل مهرجان من آلاف الزوار الذين يقصدون المدينة".وأوضحوا أنه ومع كل سنة لا يعود المهرجان على الجرشيين سوى بحجز مواقف مركباتهم وزيادة الطلب على المياه ما يتبعه انقطاعات متكررة وازدحامات وإرباكات مرورية وتراكم لأطنان من النفايات أمام منازلهم كون أكثر من 90 % من عمال البلديات يتم تحويل عملهم الى داخل موقع المهرجان.وتقتصر مشاركة الجرشيين بالمهرجان على تشغيل ما نسبته 90 % من عمال بلدية جرش لتنظيف الموقع، والسماع لعدد من الجمعيات الخيرية والتعاونية وأصحاب المطابخ الإنتاجية وفنانيين تشكيليين بحجز عشرات الطاولات لعرض منتجاتهم في الساحة الرئيسة بمشاركة شكلية ولا يتم تسويق منتوجاتهم أو الإعلان عنها أو التشبيك معهم ببرامج تسويق لمنتجاتهم أو تطويرها وتحديثها، فضلا عن تشكيل بعض اللجان الشكلية.تقول إحدى المنتجات نبيلة أبو غليون والتي ترفض المشاركة بالمهرجان هذا العام، تسويق المنتج الجرشي بالمهرجان ضعيف، وبرامج تسويق المهرجان تركز فقط على فعاليات المسرح الجنوبي والفرق الفنية والجانب الثقافي والتراثي، فيما أبناء جرش مهمشون ومشاركتهم شكلية وتسويق منتجاتهم ضعيف وغير مجد.وأكدت أبو غليون أن المشاركة الجرشية ما تزال محدودة وغير معروفة أصلا منذ 37 عاما، وتتمثل بتنظيف الموقع من خلال عمال الموقع ومشاركة العشرات من الحرفيين والمهنيين والفنانيين وبدون تسويق كباقي الفعاليات ودون تبني هذه الفعاليات وتشبيكها مع حرف عالمية وشركات تسويق.في حين يؤكد رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم أن مشاركة الجرشيين هذه الدورة ستكون فعالة أكثر مقارنة بالسنوات الماضية، وسيتم مخاطبة إدارة المهرجان لزيادة عدد الحرفيين والفرق المشاركة وعدد الشباب من هيئة شباب كلنا الأردن والأندية الرياضية المشاركة بالمهرجان.ويعتقد أن مشاركة الجرشيين بالمهرجان تعد جيدة مقارنة بالخبرات والمؤهلات والإمكانيات المتوفرة بجرش، معتبرا أن أبناء جرش يشاركون بما يستطيعون أن يقدموه للمهرجان من فعاليات تتمثل في عرض لمنتجات الحرفيين وفقرات للشعراء والشباب المشاركين بالتنظيم الداخلي للموقع.إلا أن الخبير السياحي ورئيس لجنة السياحة والاستثمار في مجلس المحافظة الدكتور يوسف زريقات يرى أن مهرجان جرش لا علاقة له بالجرشيين نهائيا، وإنما يقام في مدينة جرش فقط، لا سيما وأن المهرجان في دورته الـ 37 لم يؤسس لغاية الآن فرقا شعبية لجرش ولم يطبع فيه كتابا ولم يسوق أي حرفة أو مهنة أو ثقافة في مدينة جرش للعالم، ويقتصر دور المهرجان على فعاليات المدرج الجنوبي والجانب الثقافي فيه مهمش وضعيف.وبين أن مشاركة أهل جرش تنحصر من خلال اتفاقية موقعة بين إدارة المهرجان وبلدية جرش الكبرى والتي تحكم أعداد الحرفيين والشباب والعمال المشاركين بموجب الاتفاقية.بدوره، قال رئيس جميعة الحرفيين في جرش صلاح العياصرة، إن عدد الحرفيين والمهنيين المشاركين في المهرجان وصل العام الماضي إلى 270 مشاركا، وسيتواجدون فيه لهذه الدورة وهم من مختلف محافظات الممكلة وعددهم سيرتفع إلى 300 مشارك 60 % منهم من أهالي جرش.وبين العياصرة، أن الحرفيين يعتبرون المهرجان فرصة مهمة لتسويق منتجاتهم، وهم بأمس الحاجة إليها ولغيرها من مهرجانات وفعاليات مقبلة، كانت تقام سنويا في المدينة قبل الجائحة، والآن مع دخولنا الى مرحلة التعافي، فإن الأمر يتطلب تكاتف الجهود لإعادة إحياء النشاط التجاري والسياحي والاقتصادي للمدينة.وأضاف أن المهرجان، يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، وينشط حركة الإقبال على المطاعم السياحية والسوق الحرفي، ومختلف المنشآت السياحية في المدينة، فضلا عن توفير فرص عمل مؤقتة لأبناء المحافظة، كباعة المشروبات والعصائر والألعاب ومستلزمات الأطفال، وتأجير مواقف السيارات، وتجهيز المطاعم الشعبية والسياحية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات السياحية الأخرى في موقع المهرجان وخارجه.رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، أكد أن البلدية تقوم سنويا بزيادة عدد المشاركين بالمهرجان من المجتمع المحلي وموظفي البلدية، لافتا الى أن عدد المشاركين العام الماضي وصل الى 1100 مشارك منهم 600 موظف من البلدية بينهم عمال وطن وموظفون من الأقسام الأخرى ويعملون على تنظيم العمل داخل المهرجان والربط بين المهرجان والبلدية وما يقارب من 500 آخرين من المجتمع المحلي في لجنة إعلامية ولجنة مجتمع محلي وحرفيين وسيدات مجتمع محلي وشباب وسيتم زيادة عدد المشاركين هذا العام ليصل إلى 1200 مشارك منهم 600 موظف من البلدية و600 من المجتمع المحلي، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدية وإدارة المهرجان.إلى ذلك، قال مصدر مطلع في إدارة مهرجان جرش إن مشاركة الجرشيين مفتوحة وبإمكان من يمتلك موهبة أو حرفة أو مشروعا إنتاجيا المشاركة بالمهرجان ضمن الأعمال المتوفرة فيه.وأكد أن عدد المشاركين في محافظة جرش يرتفع سنويا، لا سيما وأن المهرجان عرس الجرشيين وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بمدينة جرش الأثرية ولا يمكن فصل المهرجان عن أهالي جرش وعن ثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم ومدينتهم الأثرية.