الجمعة 21 تموز 2023
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مهرجان جرش.. نافذة تسويقية للجمعيات وأبناء المجتمع المحلي

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جانب من النشاطات التسويقية خلال مهرجان جرش السابق - (الغد)
جرش - أكدت فاعليات رسمية وشعبية وممثلو مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات في محافظة جرش، أن مهرجان جرش الذي سينطلق في السادس والعشرين من الشهر الحالي يعتبر فرصة للتركيز على المنتج الجرشي.اضافة اعلان
وقالوا، إن المهرجان يساهم في تسويق منتوجات الجمعيات وأصحاب الحرف ما يعود بالنفع والفائدة على الأسر وتحقيق عائد اقتصادي جيد لها.
بدوره، قال عضو اللجنة العليا للمهرجان الدكتور عاطف عضيبات، إن التحضيرات للمهرجان تسير وفق المخطط لها من خلال جميع الجهات المعنية والشركاء لإبرازه كظاهرة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياحية فريدة بأبعادها الوطنية والعربية والعالمية، مشيراً إلى أن المهرجان يلعب دوراً كبيراً في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المملكة بشكل عام ومدينة جرش ومجتمعها المحلي بشكل خاص.
من جهته، أكد رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم أهمية التعاون والتنسيق ما بين الجهات المحلية في المحافظة وبلدية جرش لإنجاح فعاليات المهرجان الذي يعتبر نافذة للتعبير عن الثقافة المتعددة ويظهر صورة الأردن الحضارية والتراثية والثقافية والفنية ذات البعد الأممي والإنساني.
وبين، أن المهرجان يشارك به اكبر عدد ممكن من أبناء جرش المعنيين في فعالياته المختلفة المتمثلة باللجان وأصحاب الجمعيات والحرف والمنتجات الشعبية إضافة إلى اللجنة الإعلامية بهدف تمكين السيدات المنتجات والحرفيين والشباب واللجنة الثقافية المعنية بتنظيم الأمسيات الشعرية والفرق الشعبية المحلية.
وأشارت عضو مجلس إدارة جمعية البيئة الأردنية فريال نظامي إلى أهمية المهرجان في تنمية المجتمع المحلي ودعم الأسر وتوفير دخل مادي يساعدها اقتصاديًا وإتاحة المجال لمختلف الجمعيات لترويج منتجاتها التراثية والتقليدية المختلفة.-(بترا:علي فريحات)
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