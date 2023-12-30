موظفو بلدية جرش الكبرى يقررون استمرار صندوق التكافل الاجتماعي

صابرين الطعيمات

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قرر أعضاء الهيئة العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية جرش استمرار صندوق التكافل الاجتماعي الذي انطلقت فكرته منذ عام 2015 . ليستمر جنبا الى جنب مع صندوق التكافل الخاص بوزارة الادارة المحلية.كما اجمع الحضور على تجديد ثقتهم برئيس اللجنة م علي شوقة للسنة التاسعة على التوالي .و عرض امين الصندوق خليل حؤبش موجزا للتقرير المالي أشار فيه إلى أن الصندوق تكفل بتقديم المخصصات ل 27 حالة وفاة خلال هذا العام و بمجموع تراكمي بلغ 110 الف دينار منذ انطلاق الصندوق. و أن الرصيد المتوفر حاليا هو ( 12980) دينارا. في حين بين امين السر عدنان مقابلة ان عدد منتسبي لجنة التكافل قد بلغ 560 مشتركا .و قررت اللجنة العمومية انتخاب عشرة أعضاء للجنة الإدارية بالتزكية وهم :علي شوقة _ رئيس اللجنةعدنان مقابلة أمينا للسررائد القادري _ أمينا للصندوقو عضوية :ايمان القادرياخلاص مقابلةختام النظاميأيسل العقيليكمال شهابمحمد شعبانوصفي البواعنةجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي التاسع الذي عقدته الهيئة العمومية و الهيئة الادارية للجنة صندوق التكافل الاجتماعي في قاعة بلدية جرش الكبرى بحضور رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم و أعضاء المجلس البلدي . قدم له عريف الحفل هشام البناء رئيس قسم الاعلام .و أكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم دعمه و اعتزازه بهذا الصندوق الذي يشكل بوتقة تجمع موظفي البلدية في بيت واحد. و أنه لمس تماسكا متميزا و كفاءة في الجهود التي يبذلها موظفو البلدية و أن من يحكم على هذه الجهود دون أن يعيشها بشكل يومي قد يقع بالتقصير و يظلم هذه الشريحة المهمة في المجتمع.و بحوار مفتوح بين رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم و موظفي البلدية أكد العتوم سعية لتثبيت المكافآت لتصبح جزءا من الراتب الشهري دون انقطاع. و أن صرف فروقات الرواتب سيكون بالربع الأول من عام 2024 بعد أن سعت البلدية لتأمين صرف المبالغ المستحقة من صندوق البلدية.و أشار العتوم إلى توجه البلدية لدراسة تقسيم الأرض الخاصة ببلدية جرش الكبرى لتكون إسكان خاصا لموظفي البلدية بعد التنسيق مع بلدية رحاب والتي تقع الأرض داخل حدودها .و تخلل الاجتماع تكريم متقاعدي بلدية جرش الكبرى للعام 2023 و هم :احمد صالح محمد الشروقياحمد عيسى سلامه بني مصطفىإبراهيم بشير الخوالدهإبراهيم حسن على عقدهالمرحوم إسكندر نصر محمد اسکنادرهأشرف نصري يوسف عتمهجمال يوسف محمد مصالحهحسين على عبد المحسن بني احمدحسين علي محمد أبو ملحمخلود امین مصطفى بني موسىرائد ناصر يوسف عتمهزیاد ناصر احمد عتومسميا حلمي حرب كريشانالمرحوم عدنان حسن محمد عتومعصام احمد محمد الشوبكيعلي محمد علي المصريفاطمه سليمان عتيق الحراحشهمحمد حسین محمد بني احمدمحمد عواد قاسم العقيليمحمد فلاح موسى مناورمنذر مصطفى محمد حوامدهموسی نمر احمد أبو جبلنصر يوسف قاسم حمداننعيم عايد حسين مصالحههاني اسحق محمد منصورهاني سمير رجب الجغبيريحيى احمد صالح مقابلة