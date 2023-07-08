الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مياه ينابيع "غير آمنة" لمنازل جرشيين: خطر يتكرر صيفا

صنبور مياه - (تعبيرية)
مياه
جرش –  يجتهد الستيني عيسى الزعبي في تجميع مياه وادي نحلة ومنبعها عين أبو الغدير في المنطقة الفاصلة بين بلدتي ريمون ونحلة في حزانات مياه أرضية وبعد ركودها يقوم بسحبها إلى خزانات المنزل واستخدام الفلاتر المنزلية في تنقية المياه واستخدامها منزليا لتعويض نقص مياه الشرب الذي يعاني منه جميع سكان البلدة من بداية فصل الصيف وحتى منتصف فصل الشتاء القادم.اضافة اعلان
وقال إن أوضاعهم الاقتصادية وحاله كحال سكان البلدة يحرمه من شراء المياه من الصهاريج الخاصة التي تستغل  حاجة المواطنين المتزايدة لمياه الشرب في فصل الصيف وتحدد أسعار المياه وفقا لأهوائهم حيث يصل سعر المتر الواحد 5 دنانير وأكثر مما يجبرهم إلى اللجوء لعيون المياه والينابيع وأحدها عين مياه تمر بوسط البلدة وقريبة من منازلهم  مما يسهل عليهم الحصول على المياه وسحبها نحو منازلهم بأقل التكاليف.
وأوضح أنهم يدركون أن مياه العيون والينابيع غير صالحة للشرب رغم أنها تظهر بصورة نقية إلا أنها قد تكون تحمل جراثيم وغبارا وحشرات وأتربة لا ترى بالعين المجردة ولتجنب مخاطر هذه المياه يقومون بتركيب فلاتر منزلية وتنقية المياه واستخدامها في الشرب ومختلف الاستخدامات المنزلية الأخرى.
ويشكو آلاف من سكان بلدة نحلة وسكان قريتي جملة والديسة من نقص التزويد المائي من بداية فصل الصيف حيث تصل مدة انقطاع المياه عن منازلهم مدة لا تقل عن 21 يوما وتضخ المياه بشكل ضعيف بضع ساعات ولا يقوم المواطنون بتعبئة الخزانات كون الضخ ضعيفا وصعوبة وصولها إلى أسطح المنزل وفق ربة المنزل أنوار عياصرة.
وأضافت أن مشكلة المياه تتكرر سنويا والعيون والينابيع بعيدة عن منزلهم نوعا ما بالتالي قريبة من العديد من المنزل داخل بلدة نحلة ويتم سحبها بواسطة برابيش ومضخات مياه إلى الخزانات الأرضية وري المزروعات منها وتستخدم في الاستخدامات المنزلية الأخرى، إلا أن باقي المناطق وهي آخر المناطق التي يصلها منسوب مياه العيون والينابيع وهي منطقتا جملة والديسة فهي  محرومة من مياة العيون والينابيع بسبب زيادة الاستخدام وارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت أنهم  يحاولون التواصل مع إدارة مياه جرش منذ أسابيع ولكن دون جدوى، لا سيما وأنهم غير قادرين على شراء صهاريج المياه كذلك بسبب زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعار المياه لأرقام فلكية فقد تتجاوز الـ4 أمتار 25 دينارا وهي بالكاد تغطي حاجة الأسرة عشرة أيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على مياه الشرب.
في حين يؤكد مدير مياه جرش المهندس محمود الطيطي أن دور مياه الشرب في بلدة نحلة وجملة والديسه منتظم وتصلهم مياه الشرب دون أي انقطاع والمشاكل التي يعاني منها بعض المواطنين هي مشاكل فردية ويتم معالجتها على الفور ودون أي تأخير ولا يوجد أي تأخير بضخ مياه الشرب في أي منطقة.
وبين أن كمية المياه المتوفرة مناسبة وتغطي حاجة جميع الاشتراكات ولا يستدعي الوضع اللجوء إلى مياه العيون وهي تستخدم لغايات الزراعة أو شراء مياه من الصهاريج الخاصة كون مياه الشرب متوفرة.
بدوره أكد مصدر طبي في صحة جرش أن عيون وينابيع المياه المنتشرة بين القرى والأحياء في قرى وبلدات عديدة في جرش تستخدم لغايات ري المزروعات وبعض الاستخدامات المنزلية المحدودة ولا يمكن الاعتماد عليها في الشرب والاستخدامات المنزلية الرئيسة كون مصادرها غير معروفة وتسقى منها المواشي وهي غير صالحة للشرب.
وبين أن مديرية الصحة تقوم بجمع عينات من مياه العيون والينابيع الشائعة باستمرار وفحصها في المختبرات وعلى الأغلب هي غير صالحة للشرب باستثناء بعض العيون الكبيرة التي تستخدمها وزارة المياه والري في ضخ مياه الشرب للمواطنين.
Untitled

كلية الصيدلة في "جرش" تحتفل بأداء قَسم المهنة لخريجيها 21 حزيران 2023

إحدى مزارع تربية الدجاج اللاحم بجرش-(الغد)

جرش: مزارع الدواجن تواجه خسائر فادحة 17 حزيران 2023

أحد المباني التراثية التي يجري العمل على ترميمها بجرش-(الغد)

جرش.. ترميم أقدم مبنيين تراثيين وآمال بتعزيز النشاط السياحي 14 حزيران 2023

غابات جرش تغيب عنها المشاريع الاستثمارية - (الغد)

جرش: البلديات الخمس تطمح باستثمار ميزات مهدورة 10 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجمع القيروان الجديد بجرش والذي ترفض غالبية الحافلات استخدامه - (الغد)

النقل العام بجرش.. فوضى وتجاوزات والراكب يدفع الثمن

منذ24 ساعة
جانب من فعاليات مهرجان جرش الذي أقيم العام الماضي-(الغد)

مع بدء التحضير له.. مطالب بتفعيل مشاركة الجرشيين بمهرجان مدينتهم

05 تموز 2023
طريق تعرض للانهيار وتم اغلاقه قبل 5 أشهر بجرش-(الغد)

جرش: فتح جزئي لشارع أغلقته الانهيارات.. حل مؤقت يمتد لسنوات

04 تموز 2023
جانب من موقع البركتين الأثري المغلق بجرش-(الغد)

جرش.. "البركتين الأثري" إلى الإهمال مجددا

03 تموز 2023
سيارة دفاعي مدني أرشيفية

وفاة و8 إصابات بحادثي سير في جرش

30 حزيران 2023
1687619603760220400

لوقوعه وسط السوق.. العلاج بمستشفى جرش يبدأ بمشقة الوصول إليه

24 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات | منذ24 ساعة
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 