الإثنين 11 أيلول 2023
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75 % نسبة الانجاز بمشروع صيانة جزء من طريق جرش

75 % نسبة الانجاز بمشروع صيانة جزء من طريق جرش
75 % نسبة الانجاز بمشروع صيانة جزء من طريق جرش
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، مساء يوم أمس الاحد سير العمل بمشروع صيانة طريق جرش الذي يربط العاصمة عمان بمحافظات جرش وعجلون وإربد.اضافة اعلان

وأستمع أبو السمن خلال جولة ليلية في موقع العمل، من العاملين في المشروع الى موجز عن سير الأعمال وأبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه المشروع، مثمنا تعاون ادارة السير في مديرية الامن العام وجهود العاملين الذين يواصلون الليل بالنهار لإنجاز أعمال الصيانة بأسرع وقت وأفضل المواصفات.

ولفت الى أهمية الطريق الذي يعد شريانًا حيويا يربط محافظات الشمال بالعاصمة عمان ويتميز بأهمية اجتماعية واقتصادية وسياحية ويشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة، مشددا على أهمية انهاء الاعمال قبل دخول فصل الشتاء.

وتقوم وزارة الأشغال بتنفيذ صيانة لبعض أجزاء الطريق، حيث يجري العمل حاليا على المنطقة الممتدة من جسر سلحوب لغاية المنطقة الحرفية التابعة لبلدية جرش بطول 25 كلم، وتشمل الاعمال كشط سطح الطريق القائم وتخشين كتف الطريق واعادة فرد طبقة خلطة اسفلتية جديدة واعمال الدهانات الارضية وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية.
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