الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

آلاف المتظاهرين في واشنطن ولندن من أجل غزة

المتظاهرين في واشنطن ولندن من أجل غزة
آلاف المتظاهرين في واشنطن ولندن من أجل غزة
تظاهر آلاف المؤيدين للشعب الفلسطيني في واشنطن ولندن أمس السبت في إطار "يوم التحرك العالمي"، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضا للدعم الأميركي والبريطاني لإسرائيل.اضافة اعلان
وبحسب واشنطن بوست، لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في واشنطن، بينما تجمع المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، تجمعوا في مسيرة تضامنية في اليوم التاسع والتسعين للحرب على غزة.
وهتف المتظاهرون "وقف إطلاق النار الآن"، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الحرب على غزة, وأوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".
وعلى منصة في موقع قريب من البيت الأبيض، قدم العديد من الأميركيين الفلسطينيين المتحدرين من غزة، روايات مؤثّرة عن أصدقائهم وأقاربهم الذين قتلوا أو أصيبوا في القطاع.
ودعوا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء الدعم العسكري والمالي لإسرائيل.
وقال أحد الخطباء على وقع تصفيق حار "يمكن للرئيس بايدن أن يوقف هذا الجنون بسهولة" من خلال ممارسة الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، العالم لا يحرك ساكنا.


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