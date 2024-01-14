آلاف المتظاهرين في واشنطن ولندن من أجل غزة

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تظاهر آلاف المؤيدين للشعب الفلسطيني في واشنطن ولندن أمس السبت في إطار "يوم التحرك العالمي"، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضا للدعم الأميركي والبريطاني لإسرائيل.وبحسب واشنطن بوست، لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في واشنطن، بينما تجمع المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، تجمعوا في مسيرة تضامنية في اليوم التاسع والتسعين للحرب على غزة.وهتف المتظاهرون "وقف إطلاق النار الآن"، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الحرب على غزة, وأوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".وعلى منصة في موقع قريب من البيت الأبيض، قدم العديد من الأميركيين الفلسطينيين المتحدرين من غزة، روايات مؤثّرة عن أصدقائهم وأقاربهم الذين قتلوا أو أصيبوا في القطاع.ودعوا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء الدعم العسكري والمالي لإسرائيل.وقال أحد الخطباء على وقع تصفيق حار "يمكن للرئيس بايدن أن يوقف هذا الجنون بسهولة" من خلال ممارسة الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، العالم لا يحرك ساكنا.