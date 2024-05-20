 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبرز ردود الفعل على وفاة الرئيس الإيراني

صورة من مقطع فيديو نشره الهلال الأحمر الإيراني يظهر موقعا لتحطم مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية
صورة من مقطع فيديو نشره الهلال الأحمر الإيراني يظهر موقعا لتحطم مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية
قال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية، الاثنين، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه خليفة محتمل للزعيم الأعلى علي خامنئي، توفي في تحطم طائرة مروحية في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان.اضافة اعلان

وفيما يلي ردود الفعل على خبر وفاة رئيسي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما:

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عبر منصة (إكس): "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر منصة (إكس)، "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم. ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".

وقال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في بيان: "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران. إننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومة وشعبا، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة".

وكتب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف على (إكس): "تابعنا بقلق التطورات المتعلقة بحادثة هبوط الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس رئيسي. كان يحدونا أمل في الحصول على أخبار جيدة. وللأسف هذا لم يحدث. أتقدم مع حكومة وشعب باكستان بأحر التعازي والمواساة إلى الأمة الإيرانية في هذه الخسارة الفادحة. رحم الله أرواح الشهداء. ستتجاوز الأمة الإيرانية العظيمة هذه المأساة بشجاعتها المعهودة".

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على إكس: "أشعر بحزن عميق وصدمة شديدة بسبب الوفاة المأساوية للدكتور السيد إبراهيم رئيسي.. وستظل مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران في الذاكرة دوما. تعازي القلبية لعائلته وللشعب الإيراني. الهند تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت الحزين".

وأعربت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) عن مشاركة الشعب الإيراني "مشاعر الحزن والألم، وعن التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا الحادث الأليم والمُصاب الجلل، الذي أودى بحياة ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران، ومواقف مشرفة في دعم قضيتنا الفلسطينية، ومساندة نضال شعبنا المشروع ضد الكيان الصهيوني، ودعمها المقدر للمقاومة الفلسطينية".

وأضاف البيان "نحن على ثقة أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستكون قادرة - بحول الله - على تجاوز تداعيات هذا الفقد الكبير، فالشعب الإيراني العزيز يملك مؤسسات عريقة قادرة على التعامل مع هذه المحنة الشديدة".

وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن محمد علي الحوثي، على منصة (إكس): "تعازينا الحارة للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية... في استشهاد الرئيس رئيسي والوفد المرافق ونسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسيبقى الشعب الإيراني ولاد بالقيادات المخلصة لشعبهم بإذن الله".

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن مصر تنعي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر الأحد.

وجاء في البيان " تنعى جمهورية مصر العربية بمزيد من الحزن والأسى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني "في هذا المصاب الجلل".-(وكالات)
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