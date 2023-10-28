السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أردوغان يطالب إسرائيل بالخروج من "حالة الجنون" ووقف الهجمات فورا

أردوغان يطالب إسرائيل بالخروج من "حالة الجنون" ووقف الهجمات فورا
أردوغان يطالب إسرائيل بالخروج من "حالة الجنون" ووقف الهجمات فورا
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إلى المشاركة في "تجمع فلسطين الكبير"، الذي سيقام في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وقال أردوغان في منشور له عبر منصة "إكس": "عمليات القصف الإسرائيلية المتزايدة على غزة، والتي تكثفت الليلة الماضية، استهدفت مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".اضافة اعلان

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها... أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سنعزز هذه الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي".

ويشه قطاع غزة لليوم الـ22 قصفا إسرائيليا مكثفا أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 18 ألفا وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

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