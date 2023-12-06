“أسابيع وتنتهي الحرب على غزة”.. لماذا تعلن أميركا “موعد النهاية”؟

تحدث مسؤولون في إدارة جو بايدن علناً عن "توقعات" بأن عدوان إسرائيل على غزة سينتهي خلال "أسابيع"، فما الذي يمكن أن يحققه جيش الاحتلال خلال تلك الفترة رغم فشله على مدى شهرين؟

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التصريحات الأمريكية بشأن "موعد" نهاية الحرب تأتي في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الهمجي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو العدوان الذي تخللته هدنة لمدة أسبوع لتبادل الأسرى مع حركة حماس، كسرها جيش الاحتلال صباح الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول واستأنف عدوانه على القطاع.



وسبقها حديث لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حذر فيه من أن إسرائيل تتجه نحو "هزيمة استراتيجية" في غزة. ففي حديثه الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول، حذر أوستن إسرائيل، التي توفر لها إدارة الرئيس جو بايدن دعماً عسكرياً وسياسياً ومالياً غير مسبوق، من أن "المدنيين في قطاع غزة هم مركز الجاذبية، وإذا ما تم دفعهم نحو أحضان العدو، فإنك تستبدل نصراً تكتيكياً بهزيمة استراتيجية"، بحسب ما ورد في تقرير لموقع Axios الإخباري الأمريكي.





ماذا تقول أمريكا عن "موعد نهاية" الحرب على غزة؟



نقلت شبكة CNN الأمريكية الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول عن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة جو بايدن قولهم إن واشنطن "تتوقع ألا تستمر العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة أكثر من أسابيع"، مضيفين أنه "بحلول يناير/كانون الثاني، ستتحول إسرائيل إلى استراتيجية أقل كثافة تعتمد بشكل مباشر على استهداف قادة حماس".



وأوضح المسؤولون للشبكة أن إدارة بايدن أبدت "انزعاجها الشديد" من الأعداد الكبيرة للمدنيين الذين يفقدون حياتهم في القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، وأن جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية تلقوا "تحذيرات" واضحة ومباشرة من أن إسرائيل عليها أن "تفعل الكثير لتجنب الأضرار المدنية" لأن ذلك من شأنه تقليص أي دعم دولي لا تزال دولة الاحتلال تحظى به.



الجدير بالذكر هنا هو أن إسرائيل لم تحدد موعداً لإنهاء عدوانها المستمر على قطاع غزة، لكن رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هاليفي، أعلن الثلاثاء أن "الهجوم البري دخل مرحلته الثالثة بالفعل"، في مؤشر على ما يبدو على قرب نهاية العدوان، حيث تشير "المرحلة الثالثة" إلى محاولة اجتياح جنوب قطاع غزة برياً.



وبشكل عام يتم شن الحروب لتحقيق أهداف. هذه هي القاعدة التي لا خلاف عليها.

وفي هذا السياق، كانت الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي يترأسها بنيامين نتنياهو، قد أعلنت منذ عملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة هو الهدف الرئيسي، واجتاح جيشها القطاع برياً لتنفيذ هذا الهدف. -وكالات

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