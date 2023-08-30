الأربعاء 30 آب 2023
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أفريقيا تصحو على انقلاب جديد.. عسكر الغابون يستولون على السلطة

عسكر الغابون خلال إعلان استيلائهم على السلطة
عسكر الغابون خلال إعلان استيلائهم على السلطة

على غرار انقلابات مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وأخرها النيجر والتي توالت كأحجار الدومينو، أعلن عسكريون في الغابون غرب القارة السمراء اليوم الأربعاء، الاستيلاء على السلطة في البلاد، وإلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية.
وقال العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، إنه "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للّحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى.. قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".
كما أعلن العسكريون إغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر".

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وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه خلال هذا الإعلان سمع صحافيون دوي إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في العاصمة ليبرفيل.
وجاء تحرك الجيش فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون صباح اليوم عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة نهاية الأسبوع الماضي، على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30,77 % فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56,65 %.
وكانت حكومة الغابون أعلنت حظر التجول وتعليق خدمة الإنترنت، مساء السبت، مع إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أن الهدف هو "الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف".

من جهته، دعا معسكر المرشح الرئاسي المعارض في الغابون ألبرت هوندو رئيس البلاد علي بونغو أنوديمبا إلى نقل السلطة دون إراقة دماء.
جاء ذلك فيما ذكره الموقع الإلكتروني لراديو Europe 1، الذي كتب إن معسكر هوندو طلب "تنظيم انتقال للسلطة دون إراقة دماء"، بناء على حسابات أجراها مراقبوه، دون تقديم أي وثائق داعمة.
وكان هوندو قد تم اختياره مرشحا رئيسيا للمعارضة قبل 8 أيام فقط من الانتخابات بعد معركة مريرة بين 6 مرشحين، وفقا لتقرير Europe 1، وبعد ذلك لم يتبق للوزير السابق هوندو سوى 6 أيام للحملة الانتخابية. (وكالات)

 

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