"أكثر غضبا وخطورة".. تحليل للغة جسد بوتين بعد تمرد فاغنر

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وأعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، فيما ألقى بوتين كلمة موجهة للأمة وصف فيها ما يحدث بأنه "طعنة في الظهر".وأضاف: "تم جر قوات فاغنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن لغة جسد بوتين كشفت "مستويات العالية من الغضب" وأظهرت أنه "منهمك في العمل".ونقل المصدر عن الخبيرة في لغة الجسد، أدريان كارتر، قولها:- بدا بوتين أكثر غضبا وخطورة من أي وقت مضى.- لقد أظهر مستويات عالية من الغضب والكراهية.- إنه منهمك في العمل، لذا يجب الحذر.- هناك أيضا الكثير من الحركة في جسده وهو يتحدث، وهذه علامة على وجود الكثير من الطاقة المحتواة. -وكالات